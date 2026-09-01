Trener hvali Budimira: 'Prolazio je kroz teške trenutke. Nije se samo tako popeo do vrha!'

Hrvatski napadač Ante Budimir, koji je u ponedjeljak odigrao 200. utakmicu za Osasunu u prvoj španjolskoj ligi, nije skrivao zadovoljstvo što je pogotkom iz jedanaesterca donio pobjedu od 1-0 nad Getafeom.

Hrvatski reprezentativac je pred kamerama televizije Movistar+ istaknuo da su tri osvojena boda plod velikog kolektivnog truda u intenzivnoj i neizvjesnoj utakmici.

- Mnogo nam znače. Trud je bio ogroman i kada ovako završi, sve se isplati. Jako sam sretan jer je ovo vrlo dobar početak. Znamo da je Getafe vrlo težak protivnik koji svakome stvara probleme - rekao je 35-godišnji Budimir.

On je sam izborio kazneni udarac nakon što ga je branič Dakonam Djene povlačio tijekom izvođenja kornera. Sudac isprva nije dosudio penal, ali je nakon intervencije VAR-a pregledao snimku i pokazao na bijelu točku. Hrvatski napadač potom je preuzeo odgovornost i u nadoknadi prvog poluvremena pogodio za 1-0, što je bio i konačni rezultat.

Foto: C.A. Osasuna

Osasuna je u prva tri kola osvojila sedam od mogućih devet bodova. Budimir, koji je dosad zabio 92 gola za momčad iz Pamplone, osvrnuo se i na posljednje razdoblje u klubu.

- Sada je ovo već četvrti trener u nešto više od dvije godine. Ponosan sam na dečke jer se prilagodimo na svakog trenera. Patili smo na kraju prošle sezone, ali predanost u ovoj momčadi je neupitna - dodao je hrvatski reprezentativac.

Trener Luis Miguel Ramis ljetos je sjeo na klupu Osasune nakon što je došao iz drugoligaša Burgosa. Budimir je naglasio i važnost individualnih poteza unutar kolektivnog uspjeha, posebno izdvojivši vratara Sergija Herreru.

- To je posao svih nas. Da Sergio Herrera nije obranio onu veliku priliku, ne bismo ovo uspjeli izvući - rekao je hrvatski napadač.

Osasuna je u prvom kolu odigrala s Levanteom 0-0, a onda je pobijedila Celtu Vigu s 2-1 pri čemu je Budimir također s bijele točke donio pobjedu.

- On je primjer rezultata jednog procesa. Nije se na podij ovdje popeo samo tako. Odnosno, iza svega toga stoji proces u kojem se o njemu jako puno brinulo, u kojem je puno radio, a sigurno je prolazio i kroz teške trenutke te se nije osvrtao. Ništa nije slučajno. Budi ima 35 godina i to je činjenica, ali svi ćemo se također složiti da još uvijek može s puno toga pridonijeti momčadi - rekao je Remis.