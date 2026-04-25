ŠOKIRAO JAVNOST

Trener Intera otkrio da je Petar Sučić dio sezone igrao ozlijeđen: Bojali smo se, ali svaka mu čast

Piše Issa Kralj,
Foto: Alessandro Garofalo

Dugo ga je to ograničavalo. Sada se vratio u puni pogon i gips ga više ne sputava u pokretima. Sada može koristiti i tu ruku u duelima - otkrio je dugo čuvanu tajnu trener Intera Christian Chivu

Admiral

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić (22) ove sezone je u dresu milanskog Intera skupio 44 nastupa, zabio tri gola i dodao četiri asistencije. Međutim ono što većina javnosti nije znala, a to je da je veznjak dio sezone igrao ozlijeđen!

Trener 'nerazzurra' Christian Chivu je otkrio kako je hrvatski veznjak nastupao unatoč trostrukom prijelomu šake te istaknuo koliko cijeni njegovu spremnost da pomogne momčadi u trenutku kada su imali problema s izostancima u veznom redu. 

- Petar je sad dobro. Posljednjih mjeseci imao je trostruki prijelom šake i to nikada nismo javno rekli jer smo se bojali da bi ga netko mogao ozlijediti. Svaka mu čast, tako mlad se stavio na raspolaganje kad smo bili kratki u veznom redu - izjavio je Chivu pa nastavio:

- Dugo ga je to ograničavalo. Sada se vratio u puni pogon i gips ga više ne sputava u pokretima. Sada može koristiti i tu ruku u duelima. 

Ono što je mnoge iznenadilo je da klub nije namjerno htio izlaziti u javnost s tom informacijom kako bi zaštitili Sučića. 

Podsjetimo, Inter je inače vodeći sa 78 bodova u Serie A pet kola prije kraja prvenstva, a devet bodova manje ima drugoplasirani Napoli. Na trećem mjestu je Interov gradski rival Milan s 66 bodova.

