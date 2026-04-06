SPLIĆANI NA ALDO DROSINI

Trener Istre uoči Hajduka: 'Nemamo se čega bojati...'

Piše Zdravko Barišić,
To su utakmice za koje se igra, za koje se trenira, bit će lijepo vrijeme, teren je top, najavio je igrač Istre Marcel Heister utakmicu protiv Hajduka

Istra je na početku proljetnog dijela sezone slavila na Poljudu i tako praktički Splićanima uništila ambicije o naslovu prvaka za ovu sezonu. Hajduk je nakon toga upao u krizu i epilog je 13 bodova zaostatka za Dinamom devet kola prije kraja.

Momčad Gonzala Garcije u utorak od 18 sati gostuje na Aldo Drosini u sklopu 28. kola HNL-a. Pokušat će se revanširati Puljanima za težak poljudski poraz, ali i zadržati kakve-takve šanse za 'modrima' koji melju sve pred sobom. 

Utakmicu je najavio trener Istre Oriol Riera.

- Bio je dug period bez natjecanja, sutra je pred nama odlična utakmica. Igramo kod kuće, bit će dobra atmosfera, to je tip utakmice koju igrači uvijek vole igrati. Sretni smo što se prvenstvo nastavlja i jedva čekamo utakmicu. Odradili smo jako dobra dva tjedna treninga, pokušali smo se pripremiti na najbolji mogući način, vratiti se u natjecateljski režim što nije lako s dugom pauzom - kazao je španjolski stručnjak.

Bit će ovo četvrti dvoboj ove dvije momčadi. Uz već spomenutu pobjedu Istre na Poljudu (2-1), Hajduk je u prvom kolu slavio identičnim rezultatom, dok je u prethodnom susretu na Aldo Drosini bilo 3-0 za Splićane.

- Bitno je da budemo svoji i odradimo sve na čemu smo radili posljednja dva tjedna, da budemo u najboljem mogućem natjecateljskom raspoloženju. Trebamo otežati protivniku. Nemamo se čega bojati i nemamo što izgubiti, trebamo pokazati jako dobar intenzitet i sve će doći - rekao je Riera pa otkrio koga nema na raspolaganju:

- Imamo Raula Kumara koji je trenutno ozlijeđen, ne radi se o velikom problemu ali vidjet ćemo koliko će biti izvan kadra. Svi ostali igrači su na raspolaganju za susret s Hajdukom.

Utakmicu je najavio i Marcel Heister.

- To su utakmice za koje se igra, za koje se trenira, bit će lijepo vrijeme, teren je top... Spremni smo i jedva čekamo sutra. Bila je malo duža pauza nego inače, ali igrali smo čak dvije prijateljske utakmice, digli smo ritam i na treningu da ostanemo u dobroj formi, i vjerujem da će sutra biti dobro. Dat ćemo sve od sebe. Analizirali smo ih, znamo koje su im mane, znamo gdje su jako dobri, na to trebamo paziti. Mi ako smo pravi, i ako pokažemo sve što možemo, bit će jako teško pobijediti nas.

