Trener Ivana Šapine: Sudac nas je ubio. Klasična, čista krađa

Ne znam što reći. Četiri dana natjecanja, 200, 300 borbi, nemam pojma koliko ih je bilo, ne znam je li ijedan sudac skinuo bodove i dao opomenu za povlačenje. Ja sam vidio možda jednu ili dvije situacije. Htio sam tražiti udarac u glavu zadnje dvije sekunde, što je i napravio, on mu je dao opomenu za držanje. Nisam to mogao tražiti zbog toga što je dao opomenu za držanje. Ubio nas je, ubio nas je sudac zadnje dvije sekunde, rekao je Dejan Mesarev, trener Ivana Šapine, nakon što je hrvatski taekwondoaš izgubio polufinale Olimpijskih igara od Iranca Ariana Salimija 2-1.

- Nikada suce ne spominjem niti se na njih vadim, uvijek tražim greške što smo radili da možemo popraviti, da možemo biti bolji i napredovati, ali ovo je klasična, čista krađa. Nebitno otkud je sudac, od toliko borbi... U svakoj ima takvih situacija barem deset, nisam još vidio na natjecanju da je netko zbog toga skidao bodove - dodao je Mesarev.

Šapina se bori za broncu na OI-ju

Šapinu ipak čeka borba za brončano odličje.

- Idemo sabrati glave i pripremiti se za borbu za broncu. Nisam gledao tko nam dolazi, tko nam je s druge strane tamo u repasažu. Idemo se smiriti, oporaviti i pripremiti za tu borbu.

Iranac je par sekundi prije kraja druge runde iz klinča pogodio Šapinu u glavu što mu je donijelo rundu. Je li Ivan trebao držati distancu?

- Taj udarac koji radi Iranac mu je specijalka. Sve gradi da ti opali blok iz klinča. To je već zadnjih pet, šest sekundi i umor, možda nije ni Ivan bio toliko koncentriran. Ali ne možeš to braniti cijelo vrijeme, mora se dogoditi situacija da ti on uđe. Čak je digao ruku, nešto je taj blok preko ruke prošao. Što je tu je, moramo dalje.

Mesarev: Idemo se šibati, za olimpijsku medalju živimo

Mesarev u tom trenutku nije gledao tko Šapinu čeka u borbi za broncu. Ide na pobjednika dvoboja između Nikite Rafalovicha iz Uzbekistana i Carlosa Sansoresa iz Meksika.

- Ne znam tko je prošao, tko je izgubio, moram ići vidjeti. Tko god da dođe, idemo se šibati. U borbi za broncu, to živimo i za to radimo zadnjih osam godina. Da osvojimo olimpijsku medalju, Tokio nam je proletio, nismo uspjeli i sada imamo priliku. Trebamo ju objeručke prihvatiti. Ivan ima cisternu kondicije, dobar je. Borio se kao lav i nemam mu što reći.