Trener Liverpoola: U gledanju većine utakmica ne uživam...

Arne Slot progovorio je o stanju engleskog nogometa i nije birao riječi. Liverpoolov glavni trener otvoreno je priznao da većina utakmica Premier lige više ne pruža pravi užitak

Arne Slot, trener prvaka Liverpoola, priznao je da ne uživa gledati većinu utakmica Premier lige, ali jasno je dao do znanja da neće mijenjati filozofiju igre svoje momčadi. Nizozemac smatra da su manji jaz u kvaliteti između vrha i dna tablice te sve veće oslanjanje na taktičku disciplinu smanjili zabavu za gledatelje.

- Većinu utakmica koje gledam u Premier ligi ne uživam gledati, ali uvijek mi je zanimljivo jer liga nudi toliko kvalitete. Upravo ta konkurentnost čini ovu ligu sjajnom jer svatko može pobijediti svakoga. No, kao netko tko voli gledati nogomet bez posebnog navijanja za jednu stranu, primjećujem veliku razliku u odnosu na prije tri ili četiri godine. Momčadi su postale toliko jače. Prije tri ili četiri godine, kada su najbolji klubovi dočekivali 18., 17., 16. ili 15. momčad s tablice, znali su ih svladati s četiri ili pet golova razlike i upravo to volite vidjeti. Kada postoji takva razlika između momčadi, jedna je stvarno dominantna, ali to više nije slučaj - izjavio je Slot.

Liverpool ulazi u utorak na teren kao peta momčad na ljestvici, a domaćin mu je posljednjeplasirani Wolverhampton. Pobjeda bi Liverpoolce mogla popeti na treće mjesto. Nakon toga, Slotova momčad se vraća u Molineux u petak, ovaj put u FA kupu, a sljedeći tjedan igraju prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Galatasaraya u Istanbulu. Florian Wirtz koji se muči s ozljedom neće nastupiti protiv Wolverhamptona, ali bi se mogao vratiti upravo za Istanbul.

