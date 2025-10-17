VIDEO Fifina inovacija: Trener je mahao kartonom ispred sudaca

Nova Fifina inovacija viđena je na Svjetskom U20 prvenstvu. Naime, na polufinalnoj utakmici između Maroka i Francuske, trener Maroka počeo je mahati plavim kartonom, koji predstavlja "challenge card", to jest, karton kojim trener može pozvati suca da provjeri odluku na monitoru. Ova inovacija se za sada još testira, a ako se pokaže dobra, mogla bi biti i usvojena. Po uzoru na sportove poput tenisa i odbojke, cilj je povećati pravednost i smanjiti kontroverze, osobito u natjecanjima s manjim budžetom koja si ne mogu priuštiti punu VAR tehnologiju.

FVS (Football Video Support) je službeni naziv za ovaj sustav, zamišljen kao jeftinija i jednostavnija alternativa VAR-u. Umjesto posebne sobe s video sucima, glavni sudac pregledava snimku na monitoru postavljenom uz teren. Ključna novost je "izazov". Trener kružnim pokretom prsta i predajom posebne kartice (plave ili zelene boje) četvrtom sucu signalizira zahtjev za provjeru sporne situacije.

Svaka momčad ima pravo na dva izazova po utakmici. Ako je izazov uspješan i sudac promijeni prvotnu odluku, momčad zadržava pravo na taj izazov. U suprotnom, ako odluka ostane ista, izazov se gubi. Provjeravati se mogu samo ključne situacije koje mijenjaju tijek utakmice: gol/nema gola, jedanaesterac, izravni crveni karton i slučaj pogrešnog identiteta igrača, što je u skladu s postojećim VAR protokolom, piše BBC.

Klubovi pozdravljaju uvođenje tehnologije radi veće pravednosti, no postoje i kritike. Glavni problem su duga čekanja, koja ponekad traju i do pet minuta, što prekida ritam igre i frustrira igrače i navijače. Igrači i treneri slažu se da je alat koristan, ali da se proces mora značajno ubrzati. Iz Fife poručuju da FVS nije zamjena za VAR, već alat za podršku sucima u natjecanjima s manje resursa i kamera.