Obavijesti

Sport

Komentari 0
DRAMATIČNI DANI

Trener Makarana otišao je na operaciju kile, borili mu se za život! 'Nešto je pošlo po zlu'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Trener Makarana otišao je na operaciju kile, borili mu se za život! 'Nešto je pošlo po zlu'
Makarska: Novo vrijeme pobjednik Superkupa Hrvatske | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Drama u MNK Novo Vrijeme! Trener Božović se bori za život nakon komplikacija operacije, ali je sada stabilan. Odlazak osnivača Boće Vukovića dodatno uzdrmao klub. Novi trener Jukić na klupi

Admiral

MNK Novo vrijeme oglasilo se na društvenim mrežama nakon vrlo turbulentnih dana, u središtu svega bila je dramatična borba za život trenera Ivana Božovića. Ono što je trebala biti rutinska operacija pretvorilo se u šok koji je potresao cijelu futsal zajednicu.

Nakon naporne polusezone i pauze zbog Europskog prvenstva, srpski stručnjak je igračima dao tjedan dana odmora, a sam otputovao u Kragujevac na planiranu operaciju bruha. Zahvat je trebao biti jednostavan, ali već nakon dva dana sve se pretvorilo u dramu.

Komplikacije su bile toliko ozbiljne da je trener u samo pet dana morao na dvije nove operacije. Unatoč naporima liječnika, stanje se nije popravljalo, pa je hitno prebačen u Beograd. Tamo je, nakon još jednog zahvata, napokon stabiliziran.

U klubu ne skrivaju koliko su teški bili dani neizvjesnosti. Igrači, navijači i prijatelji kluba živjeli su u strahu, čekajući vijesti iz bolnice. Srećom, stigle su one koje su svi priželjkivali – Božović je stabilno, a liječnici su optimistični oko njegovog oporavka. U MNK Novo Vrijeme poručuju: "Božo je još jednom pobijedio".

Odlazak osnivača Boće Vukovića

Dok se klub borio s neizvjesnošću oko zdravlja trenera, stigla je još jedna velika promjena. Klub je napustio njegov osnivač Borislav Boćo Vuković. Čovjek koji je Novo vrijeme iz srednjoškolskih klupa doveo do europske pozornice odlučio je otići. Iz kluba mu upućuju jednostavnu, ali snažnu poruku: "Boćo - hvala!". Otišli su i bivši kapetan i pomoćni trener Mate Vuković, te trener omladinske škole Sven Anton Horvath, kojima klub zahvaljuje na svemu učinjenom.

Suočeni s izostankom glavnog trenera i odlaskom ključnih ljudi, čelnici kluba morali su djelovati brzo. U samo 48 sati pronašli su rješenje, na klupu dolazi Marin Jukić, jedan od najperspektivnijih mladih stručnjaka u hrvatskom futsalu. Jukić, nositelj Uefine B licence u futsalu, Uefine A licence u nogometu i Uefin edukator, prihvatio je poziv iz ljudskih razloga, pomoći prijatelju Božoviću i stabilizirati klub. Plan je da vodi seniore do Božovićevog povratka, a dugoročno bi trebao preuzeti razvoj omladinske škole.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Arnold se vraća na Otok u dres ljutitog rivala? Barcelona lovi velikog talenta
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Arnold se vraća na Otok u dres ljutitog rivala? Barcelona lovi velikog talenta

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!
NOVA LJUBAV

FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!

MALMO - Izbornik Dagur Sigurdsson nakon pobjede razmijenio je nježnosti s tajanstvenom plavušom, a fotograf Pixsella zabilježio je njihove intimne trenutke. Sigurdsson je prije godinu dana priznao kako je prekinuo s djevojkom nakon ranijeg razvoda braka, ali sad ponovno ljubi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026