Trener Makarana otišao je na operaciju kile, borili mu se za život! 'Nešto je pošlo po zlu'

MNK Novo vrijeme oglasilo se na društvenim mrežama nakon vrlo turbulentnih dana, u središtu svega bila je dramatična borba za život trenera Ivana Božovića. Ono što je trebala biti rutinska operacija pretvorilo se u šok koji je potresao cijelu futsal zajednicu.

Nakon naporne polusezone i pauze zbog Europskog prvenstva, srpski stručnjak je igračima dao tjedan dana odmora, a sam otputovao u Kragujevac na planiranu operaciju bruha. Zahvat je trebao biti jednostavan, ali već nakon dva dana sve se pretvorilo u dramu.

Komplikacije su bile toliko ozbiljne da je trener u samo pet dana morao na dvije nove operacije. Unatoč naporima liječnika, stanje se nije popravljalo, pa je hitno prebačen u Beograd. Tamo je, nakon još jednog zahvata, napokon stabiliziran.

U klubu ne skrivaju koliko su teški bili dani neizvjesnosti. Igrači, navijači i prijatelji kluba živjeli su u strahu, čekajući vijesti iz bolnice. Srećom, stigle su one koje su svi priželjkivali – Božović je stabilno, a liječnici su optimistični oko njegovog oporavka. U MNK Novo Vrijeme poručuju: "Božo je još jednom pobijedio".

Odlazak osnivača Boće Vukovića

Dok se klub borio s neizvjesnošću oko zdravlja trenera, stigla je još jedna velika promjena. Klub je napustio njegov osnivač Borislav Boćo Vuković. Čovjek koji je Novo vrijeme iz srednjoškolskih klupa doveo do europske pozornice odlučio je otići. Iz kluba mu upućuju jednostavnu, ali snažnu poruku: "Boćo - hvala!". Otišli su i bivši kapetan i pomoćni trener Mate Vuković, te trener omladinske škole Sven Anton Horvath, kojima klub zahvaljuje na svemu učinjenom.

Suočeni s izostankom glavnog trenera i odlaskom ključnih ljudi, čelnici kluba morali su djelovati brzo. U samo 48 sati pronašli su rješenje, na klupu dolazi Marin Jukić, jedan od najperspektivnijih mladih stručnjaka u hrvatskom futsalu. Jukić, nositelj Uefine B licence u futsalu, Uefine A licence u nogometu i Uefin edukator, prihvatio je poziv iz ljudskih razloga, pomoći prijatelju Božoviću i stabilizirati klub. Plan je da vodi seniore do Božovićevog povratka, a dugoročno bi trebao preuzeti razvoj omladinske škole.