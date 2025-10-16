Trener Malmöa vodi i klub iz treće lige! 'Šveđani imaju velik problem. Znate li kako je djeci?'

Anes Mravac (36) suprotstavit će se Dinamu idući četvrtak u trećem kolu Europske lige (21 sat) kao privremeni trener Malmöa kojem ove sezone ide katastrofalno. Tek je sedmi u prvenstvu s velikih 21 bod zaostatka za senzacionalno vodećim i izglednim prvakom Mjällbyjem, ujedno je i na začelju Europske lige nakon poraza 2-1 od Ludogoreca i 3-0 od Viktorije Plzen.

Upravo je nakon Ludogoreca, kao pomoćnik, dobio priliku voditi prvu momčad nakon smjene Henrika Rydrstroma. Zanimljivo, Mravac je istovremeno i trener švedskog trećeligaša Olympica, tako da trener rođen u Malmöu bosanskohercegovačkih korijena, ujedno i bivši švedski mladi reprezentativac, kombinira između dvije momčadi. Na klupi bi trebao ostati do kraja godine, što znači još osam utakmica. U Švedskoj su, zanimljivo, klubovi odbili uvođenje VAR-a, dok se u Europi on redovito koristi.

- Razlika ima, svakako. U Plzenu mi je bila prva utakmica s VAR-om. Svi smo bili uvjereni da je sudac morao dosuditi kazneni udarac za nas, međutim niti je bilo VAR reakcije, niti je on išao gledati niti se išta promijenilo. Ne znam, zbunjuje nas taj VAR - rekao je Mravac za Germanijak.

Malmo: Liga prvaka, play off, 2. utakmica, Malmo - GNK Dinamo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Švedski je nogomet, kaže, u kolektivnoj krizi, a osjeti se to i po neuspjesima seniorske reprezentacije. Ona je s dvojcem Alexanderom Isakom i Viktorom Győkeresom, koji su ovog ljeta ostvarili transfere od kombiniranih 211 milijuna eura, na začelju kvalifikacijske skupine za SP i vjerojatno neće vidjeti Ameriku.

- Imamo individualce, imamo dobrih igrača, ali izgubilo se to zajedništvo, momčadski duh u reprezentaciji. Ali korijeni krize su još i dublji. Znate, u Švedskoj je zabranjeno na dječjim utakmicama do 12-13 godina brojati golove! Da, ne postoji rezultat, nema pobjednika i gubitnika, već je to obična igra. Možda to ima neke svoje prednosti, ali time se ne gradi pobjednički mentalitet, ne odgaja se djecu da budu natjecatelji - rekao je Mravac i nastavio:

- Isto tako, u nekim manjim klubovima ne postoje treneri u školama nogometa, već taj posao obavljaju roditelji! Ujutro rade svoj posao, poslijepodne netko od njih vodi treninge, iako za to nisu školovani. Nedostaju treneri, plaće su male i oni koji žele biti treneri gledaju prema seniorskom nogometu. Nevjerojatno mi je koliko je Danska, recimo, u tome ispred nas u Švedskoj, koliko su Danci unaprijedili taj dio, razvoj i odgoj igrača, potpuna suprotnost. A samo su, eto, 20-30 kilometara udaljeni od nas.

Dinamo nakon 12 godina ušao u Ligu prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

O Dinamu ima riječi hvale:

- Znam da je promijenio momčad ovog ljeta, da je došlo, koliko ono, 15 novih igrača? Sad je stigao i Bennacer, veliko ime, koji ne može igrati protiv nas. Tu su i igrači iz Barcelone i Bayerna, to puno govori o Dinamu. To je momčad koja je defenzivno odlična, opasna u tranziciji i tu ćemo morati biti jako oprezni.

Dinamo će na tribinama imati veliku podršku, klub je tražio i dobio dodatni kontingent ulaznica. Vratit će se na mjesto gdje im je "sveti" Ivan Kelava obranama 2011. donio ulazak u Ligu prvaka nakon 12 godina pauze.

- Dinamo je oduvijek imao odlične igrače, sjećamo se onog Sammira, tako se zvao!? Misliš da je nakon prve utakmice (Dinamo u Zagrebu dobio 4-1, op.a.) sve gotovo, a onda drama. Sjećam se da je bila odlična utakmica. Mamić je nakon utakmice ušao u svlačionicu Dinama i svašta tamo vikao, uf... Baš utakmica za dugo sjećanje - rekao je Mravac.