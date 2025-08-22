Obavijesti

RABIOT I ROWE

Trener Marseillea nakon tuče suigrača: Neću se prostituirati, obojica su otpisana iz kluba!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: ALEXANDRE DIMOU/REUTERS

Adrien Rabiot i Jonathan Rowe sukobili su se fizički u svlačionici nakon poraza od Rennesa, a fajt je trajao dugih 10 minuta. Moralo je intervenirati i osiguranje i razdvajati suigrače, a čak se 17-godišnji Darryl Bakola onesvijestio

Iako je Marseille sastavio vrlo jaku momčad (Højbjerg, Kondogbia, Rabiot, Greenwood, Aubameyang...) koja se trebala boriti za vrh francuske Ligue 1, već se u svlačionici dogodio raskol. Dvojica suigrača su se potukla, a trener Roberto De Zerbi otpisao je obojicu. 

Naime, Adrien Rabiot i Jonathan Rowe sukobili su se fizički u svlačionici nakon poraza od Rennesa, a fajt je trajao dugih 10 minuta. Moralo je intervenirati i osiguranje i razdvajati suigrače, a čak se 17-godišnji Darryl Bakola onesvijestio, iako nije sudjelovao u tučnjavi, prenosi Romain Molina. Talijanski trener bio je jasan nakon cijele situacije.

- Neću se prostituirati zbog igrača. Na terenu moraš pokazati muda, ali ne sa suigračima. Nitko ne smije vjerovati da je bolji od nekoga drugoga - rekao je De Zerbi i dodao:

- Ako se dva zaposlenika tvrtke svađaju kao da su u birtiji, dok je kolega na podu u nesvijesti, što bi šef trebao napraviti? Vidim samo dva rješenja: suspenzija ili otkaz. 

Ligue 1 - AS Monaco v Olympique Marseille
Foto: ALEXANDRE DIMOU/REUTERS

Marseille je zasmetalo i to što se nijedan od dvojice sukobljenih igrača nije ispričao ni 48 sati nakon incidenta, a za trenera Marseillea povratka nema. 

- Mogao sam se praviti da nisam ništa vidio. Međutim, neću izgubiti svoje dostojanstvo ako ne osvojimo prvenstvo. Nikad nisam vidio nešto ovakvo. Uvijek ću podupirati klub - zaključio je Talijan i naglasio da će obojica otići iz kluba.

Ligue 1 - Rennes v Olympique Marseille
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Marseille u idućem kolu dočekuje Paris FC, ali pitanje je u kakvom sastavu...

