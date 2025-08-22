Adrien Rabiot i Jonathan Rowe sukobili su se fizički u svlačionici nakon poraza od Rennesa, a fajt je trajao dugih 10 minuta. Moralo je intervenirati i osiguranje i razdvajati suigrače, a čak se 17-godišnji Darryl Bakola onesvijestio
Trener Marseillea nakon tuče suigrača: Neću se prostituirati, obojica su otpisana iz kluba!
Iako je Marseille sastavio vrlo jaku momčad (Højbjerg, Kondogbia, Rabiot, Greenwood, Aubameyang...) koja se trebala boriti za vrh francuske Ligue 1, već se u svlačionici dogodio raskol. Dvojica suigrača su se potukla, a trener Roberto De Zerbi otpisao je obojicu.
Naime, Adrien Rabiot i Jonathan Rowe sukobili su se fizički u svlačionici nakon poraza od Rennesa, a fajt je trajao dugih 10 minuta. Moralo je intervenirati i osiguranje i razdvajati suigrače, a čak se 17-godišnji Darryl Bakola onesvijestio, iako nije sudjelovao u tučnjavi, prenosi Romain Molina. Talijanski trener bio je jasan nakon cijele situacije.
- Neću se prostituirati zbog igrača. Na terenu moraš pokazati muda, ali ne sa suigračima. Nitko ne smije vjerovati da je bolji od nekoga drugoga - rekao je De Zerbi i dodao:
- Ako se dva zaposlenika tvrtke svađaju kao da su u birtiji, dok je kolega na podu u nesvijesti, što bi šef trebao napraviti? Vidim samo dva rješenja: suspenzija ili otkaz.
Marseille je zasmetalo i to što se nijedan od dvojice sukobljenih igrača nije ispričao ni 48 sati nakon incidenta, a za trenera Marseillea povratka nema.
- Mogao sam se praviti da nisam ništa vidio. Međutim, neću izgubiti svoje dostojanstvo ako ne osvojimo prvenstvo. Nikad nisam vidio nešto ovakvo. Uvijek ću podupirati klub - zaključio je Talijan i naglasio da će obojica otići iz kluba.
Marseille u idućem kolu dočekuje Paris FC, ali pitanje je u kakvom sastavu...
