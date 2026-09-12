Trener Milana izvadio Modrića nakon prvog poluvremena: Evo kako je objasnio tu odluku...

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić i njegov Milan remizirali su protiv Lazija (2-2) na gostovanju u Rimu. Modrić je bio među prvih 11 za susret, a trener 'rossonera' Ruben Amorim izvadio ga je iz igre odmah na početku drugog djela. Milan je tada imao zaostatak od 2-0.

Uspjeli su 'rossoneri' remizirati na krilima Morerire koji je zabio u 65. i 67. minuti, a Amorim je nakon utakmice objasnio zašto je izvadio kapetana 'vatrenih' nakon prvog poluvremena.

- Luka je bio jako blizu stoperima. Možemo igrati s njim i pokušavali smo to u posljednjim utakmicama, ali da bismo igrali s njim, našu igru moramo pretvoriti u igru posjeda. Ako postane igra gore-dolje, Modriću je teško - rekao jeza DAZN nakon susreta.

Također se osvrnuo na utakmicu i naglasio kako prvo poluvrijeme nije bilo najbolje.

- U prvom poluvremenu jednostavno nas nije bilo. Nismo imali pravu energiju i izgubili smo puno lopti bez ikakvog pritiska, čak i kod jednostavnih dodavanja. U drugom dijelu bilo je potpuno suprotno. Imali smo energiju, bili smo jako dobri s loptom i kontrolirali utakmicu - rekao je.