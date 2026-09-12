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VADILI GA NAKON 45 MINUTA

Talijanski mediji žestoki prema Modriću: Najlošija utakmica otkad je došao u Milan...

Piše Mato Galić,
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Talijanski mediji žestoki prema Modriću: Najlošija utakmica otkad je došao u Milan...
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli
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MilanNews dao je Modriću 5 (od 10) uz opis da ga je Lazio agresivnim presingom potpuno ugušio. Gennaro Gattuso praktički mu je dodijelio Kennetha Taylora kao osobnog čuvara...

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Lazio i Milan odigrali su 2-2 u 4. kolu Serie A. Rimski klub imao je 2-0 preko Cancellierija (10’) i Noslina (39’), a bod gostima donio je Diego Moreira (65’, 67’). Josip Šutalo debitirao je za domaće, zamijenjen je u 84. minuti. Luka Modrić je za “rossonere” odigrao prvih 45 minuta. Lazio je na 10 bodova, a Milan na osam.

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Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije utakmicu će pokušati što prije zaboraviti. Prema njegovoj partiji posebno su bili kritični talijanski mediji.

Goal Italia navodi da je Modrić izgubio čak 13 lopti. Dobio je ocjenu 4,5, a izdvojena je i njegova velika pogreška kad je lošim dodavanjem gotovo otvorio čistu priliku Frattesiju. Goal je njegov nastup opisao kao najlošiji otkad nosi dres Milana te otvorio pitanje odgovara li 41-godišnjem Hrvatu Amorimov sustav s dvojicom središnjih veznjaka.

Ni MilanNews nije bio puno blaži. Modriću je dao 5 uz opis da ga je Lazio agresivnim presingom potpuno ugušio. Gennaro Gattuso praktički mu je dodijelio Kennetha Taylora kao osobnog čuvara, a Modrić se nije uspijevao osloboditi njegova pritiska niti preuzeti kontrolu nad utakmicom. Njegovih prvih 45 minuta ondje su opisali i kao vjerojatno najlošiju utakmicu otkako je stigao u Milan.

I Tuttomercatoweb dao mu je ocjenu 5, uz zaključak da je patio protiv brzine i dinamike Lazijeva veznog reda. Istaknuli su i njegove opasne izgubljene lopte te činjenicu da nije uspio biti oslonac momčadi u trenucima kad je Milan bio u velikim problemima.

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