SVI HVALE HRVATA

Trener Milana: Luka Modrić je šampion i izvanredan čovjek

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport

Modrić je došao i do prve asistencije u novom klubu, a prema navodima statističara, oborio je rekord. Naime, sa 39 godina i 354 dana postao je najstariji asistent u utakmicama Serie A od sezone 2004./05. kad su se počeli vaditi podatci

Luka Modrić (39) jednostavno je svjetski fenomen. U 40. godini života još igra na najvišoj mogućoj razini i oduševljavala sve redom pa tako i trenera Milana Massimiliana Allegrija. Nakon utakmice protiv Leccea (0-2) pohvalio je Hrvata. 

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

- Momčad je ostala u utakmici 95 minuta, unatoč dva poništena gola. U nekim situacijama mogli smo bolje, moramo se poboljšati, ali još smo na početku. Ovo je svakako prvi korak za sezonu - rekao je za DAZN i dodao:

CALCIO - Serie A - US Lecce vs AC Milan
Foto: Pasquale Golia/IPA Sport / ipa-a

- S Modrićem na terenu, koji je šampion i izvanredan čovjek, sve je lakše. U prvom poluvremenu igrali smo dugačke lopte, u drugom smo varirali. Bila je to lijepa pobjeda protiv dobrog Leccea. Napravljen je korak naprijed. Ne samo zato što nismo primili gol, već smo se poboljšali u mnogim faktorima. 

CALCIO - Serie A - US Lecce vs AC Milan
Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport

