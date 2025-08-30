Trener Milana: Luka Modrić je šampion i izvanredan čovjek

Luka Modrić (39) jednostavno je svjetski fenomen. U 40. godini života još igra na najvišoj mogućoj razini i oduševljavala sve redom pa tako i trenera Milana Massimiliana Allegrija. Nakon utakmice protiv Leccea (0-2) pohvalio je Hrvata.

- Momčad je ostala u utakmici 95 minuta, unatoč dva poništena gola. U nekim situacijama mogli smo bolje, moramo se poboljšati, ali još smo na početku. Ovo je svakako prvi korak za sezonu - rekao je za DAZN i dodao:

- S Modrićem na terenu, koji je šampion i izvanredan čovjek, sve je lakše. U prvom poluvremenu igrali smo dugačke lopte, u drugom smo varirali. Bila je to lijepa pobjeda protiv dobrog Leccea. Napravljen je korak naprijed. Ne samo zato što nismo primili gol, već smo se poboljšali u mnogim faktorima.

Modrić je došao i do prve asistencije u novom klubu, a prema navodima statističara, oborio je rekord. Naime, sa 39 godina i 354 dana postao je najstariji asistent u utakmicama Serie A od sezone 2004./05. kad su se počeli vaditi podatci.