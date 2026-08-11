Trener Milana uvodi promjene u igri: Otkriveno je koju će ulogu imati Modrić u novoj sezoni

Luka Modrić oduševio je navijače Milana nakon što je službeno objavljeno da će kapetan 'vatrenih' provesti još jednu sezonu u dresu 'rossonera'. Trener Milana Ruben Amorim u Modriću vidi jednog od ključnih igrača za sustav igre koji planira za nadolazeću sezonu.

Ugledna talijanska Gazzetta dello Sport otkrila je kako Amorim planira postaviti sustav 3-4-2-1, a u takvoj formaciji Luka Modrić bi trebao djelovati dublje u veznom redu. Kapetan hrvatske reprezentacije u prošlog je sezonu bio jedan od organizatora igre, a za novu sezonu bi Adrien Rabiot igrao više naprijed, na poziciji ofenzivnog veznog. Rabiotu ta pozicija nije strana, ima već iskustva iz doba kada je nastupao u Marseilleu.

Foto: Daniele Mascolo

Ta rotacija u sustavu značila bi puno više odgovornosti za Modrića te bi u izgradnju napada kretao iz puno dublje pozicije. Ali, Amorimu se kao problem nameće tko će igrati uz 'vatrenog'. Na izlaznim vratima je Youssouf Fofana pa će trener Milana morati naći novog veznjaka koji će moći pokriti veliki prostor, odraditi defenzivni dio posla i rasteretiti Modrića. Kao moguće opcije spominju se Samuele Ricci, Ardon Jashari, Yunus Musah i mladi Christian Comotto.

Foto: Daniele Mascolo

- Dok se Rabiotu traži motivacija i nov zamah nakon zahtjevnog razdoblja, u Milanu nema dvojbe oko toga tko drži ključeve igre. Amorimov plan spaja iskustvo i kreaciju Modrića iz dubine s probojnošću Rabiota u završnici, stvarajući tako novu osovinu oko koje bi se trebao graditi novi Milan - stoji u tekstu Gazzette.

Ako Portugalac bude uspješan u svojoj zamisli s novim sustavom igre, to bi bilo idealno za Modrića koji bi igrao na poziciji koja mu najbolje odgovara, kao organizator igre. Amorim je također u posljednje vrijeme naglašavao da je Modrić jedan od ključnih igrača 'rossonera'. Hrvat je do sada u dresu Milana ostvario 37 nastupa, zabio je dva gola i postigao tri asistencije, a na terenu je proveo 2.864 minuta.