Obavijesti

Sport

Komentari 0
REAKCIJE

Trener Mladosti: Dugo i bučno ćemo slaviti! Trener Jadrana: Ja sam kriv kad su svi tako loši...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Trener Mladosti: Dugo i bučno ćemo slaviti! Trener Jadrana: Ja sam kriv kad su svi tako loši...
12
Zagreb: HAVK Mladost osvojio Prvenstvo Hrvatske 2026. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Jedna dosta atipična utakmica, imali smo i 10 golova razlike. Lagano smo sve to na koncu priveli kraju. Na kraju smo pokazali karakter kad se Jadran približio na tri gola zaostatka, rekao je Luka Lončar

Admiral

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon 3-0 pobjede u finalnoj seriji protiv splitskog Jadrana, ovog četvrtka Mladost je ostvarila treću pobjedu, slavila je na svom plivalištu s 24-18 (8-5, 8-3, 2-7, 6-3). U prva dva finalna ogleda Mladost je bila uvjerljiva. U prvom je u Zagrebu pobijedila 19-14, a potom je bolja bila i u Splitu sa 17-12. Sve se ponovilo i u trećem susretu gdje je Mladost bila najuvjerljivija u ovoj finalnoj seriji.

Trener Mladosti, Hrvoje Hrestak, izjavio je kako ovu titulu nije bilo lagano osvojiti, iako je Mladost od početka sezone nosila status favorita.

- Presretan sam i ponosan. Ponosan sam na ove igrače, na ovu momčad, da sam njihov trener. Dvostruka kruna u sezoni u kojoj to nije bilo nimalo lagano. Nositi se s pritiskom osvajanja trofeja. Nije se ni počelo trenirati, a nama su se već ‘pripisivali‘ trofeji. To nije bilo lagano. U jednom smo dijelu sezone čak i upali u manju krizu, što je sve normalno. Činjenica da smo se uspjeli iz toga izvući, samo pokazuje koliko su ovi igrači veliki. Proslava? Pa... ona će biti bučna i dugačka - rekao je sa smiješkom.

Zagreb: HAVK Mladost osvojio Prvenstvo Hrvatske 2026.
Zagreb: HAVK Mladost osvojio Prvenstvo Hrvatske 2026. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Vaterpolist Mladosti, Luka Lončar, priznao je kako se Mladost opustila u jednom trenutku utakmice. Zagrebačka momčad vodila je 18-8 u jednom trenutku, a onda je uslijedila 7-0 serija Jadrana.

- Nismo ni mi očekivali baš ovako nešto. Slomili smo ih na početku, onda je nešto Jadran sustigao nakon opuštanja našeg, ali čim smo dali gas... Svima čestitam, svim suigračima. Sezona je bila jako dugačka. Mislim da smo uspjeli održati visoku razinu igre, pokazali smo da smo najbolji u državi. Sad idemo slaviti - rekao je, a njegov suigrač Ivan Buljubašić dodao...

- Jedna dosta atipična utakmica, imali smo i 10 golova razlike. Lagano smo sve to na koncu priveli kraju. Na kraju smo pokazali karakter kad se Jadran približio na tri gola zaostatka. Zahvala gledateljima i suigračima.

Zagreb: HAVK Mladost osvojio Prvenstvo Hrvatske 2026.
Zagreb: HAVK Mladost osvojio Prvenstvo Hrvatske 2026. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Trener Jadrana, Jure Marelja, preuzeo je odgovornost za poraz.

- Najviše smo radili na obrani, a onda smo u prve dvije četvrtine primili koliko ono, 16 golova. Ne mogu odgovoriti sada kako i zašto. Preuzimam svu odgovornost i krivicu. Znate, ako jedan igrač igra loše u brani, onda je to do igrača. No, ako ih ovoliko loše odigra, onda je do trenera, do mene. Činjenica je da mi dosta ovisimo o Zoviću koji nam je ozlijeđen, ali baš ovoliko.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Albanski igrač se vratio s posudbe u 'lokose', Osijek doveo dva nova aduta
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Albanski igrač se vratio s posudbe u 'lokose', Osijek doveo dva nova aduta

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Najseksi nogometašica se udaje! Rekla je 'da' na plaži, a sretnu vijest odmah i podijelila
PROSIDBA UZ MORE

FOTO Najseksi nogometašica se udaje! Rekla je 'da' na plaži, a sretnu vijest odmah i podijelila

Švicarska nogometašica Alisha Lehmann prihvatila je prosidbu svog dečka Montela McKenzieja na plaži i sretnu vijest podijelila na Instagramu uz natpis 'zauvijek i uvijek'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026