Trener Mladosti: Dugo i bučno ćemo slaviti! Trener Jadrana: Ja sam kriv kad su svi tako loši...

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon 3-0 pobjede u finalnoj seriji protiv splitskog Jadrana, ovog četvrtka Mladost je ostvarila treću pobjedu, slavila je na svom plivalištu s 24-18 (8-5, 8-3, 2-7, 6-3). U prva dva finalna ogleda Mladost je bila uvjerljiva. U prvom je u Zagrebu pobijedila 19-14, a potom je bolja bila i u Splitu sa 17-12. Sve se ponovilo i u trećem susretu gdje je Mladost bila najuvjerljivija u ovoj finalnoj seriji.

Trener Mladosti, Hrvoje Hrestak, izjavio je kako ovu titulu nije bilo lagano osvojiti, iako je Mladost od početka sezone nosila status favorita.

- Presretan sam i ponosan. Ponosan sam na ove igrače, na ovu momčad, da sam njihov trener. Dvostruka kruna u sezoni u kojoj to nije bilo nimalo lagano. Nositi se s pritiskom osvajanja trofeja. Nije se ni počelo trenirati, a nama su se već ‘pripisivali‘ trofeji. To nije bilo lagano. U jednom smo dijelu sezone čak i upali u manju krizu, što je sve normalno. Činjenica da smo se uspjeli iz toga izvući, samo pokazuje koliko su ovi igrači veliki. Proslava? Pa... ona će biti bučna i dugačka - rekao je sa smiješkom.

Zagreb: HAVK Mladost osvojio Prvenstvo Hrvatske 2026. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Vaterpolist Mladosti, Luka Lončar, priznao je kako se Mladost opustila u jednom trenutku utakmice. Zagrebačka momčad vodila je 18-8 u jednom trenutku, a onda je uslijedila 7-0 serija Jadrana.

- Nismo ni mi očekivali baš ovako nešto. Slomili smo ih na početku, onda je nešto Jadran sustigao nakon opuštanja našeg, ali čim smo dali gas... Svima čestitam, svim suigračima. Sezona je bila jako dugačka. Mislim da smo uspjeli održati visoku razinu igre, pokazali smo da smo najbolji u državi. Sad idemo slaviti - rekao je, a njegov suigrač Ivan Buljubašić dodao...

- Jedna dosta atipična utakmica, imali smo i 10 golova razlike. Lagano smo sve to na koncu priveli kraju. Na kraju smo pokazali karakter kad se Jadran približio na tri gola zaostatka. Zahvala gledateljima i suigračima.

Zagreb: HAVK Mladost osvojio Prvenstvo Hrvatske 2026. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Trener Jadrana, Jure Marelja, preuzeo je odgovornost za poraz.

- Najviše smo radili na obrani, a onda smo u prve dvije četvrtine primili koliko ono, 16 golova. Ne mogu odgovoriti sada kako i zašto. Preuzimam svu odgovornost i krivicu. Znate, ako jedan igrač igra loše u brani, onda je to do igrača. No, ako ih ovoliko loše odigra, onda je do trenera, do mene. Činjenica je da mi dosta ovisimo o Zoviću koji nam je ozlijeđen, ali baš ovoliko.