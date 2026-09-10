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ISPALI U KUPU

Trener Osijeka nakon blamaže u Kupu: Imali smo velike snove, ovo je jako teška situacija...

Piše Jakov Drobnjak,
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Trener Osijeka nakon blamaže u Kupu: Imali smo velike snove, ovo je jako teška situacija...
Segesta i Osijek sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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SEGESTA - OSIJEK 3-1 Jako sam razočaran jer smo mi Osijek. Neću vam lagati, rekao sam dečkima da smo imali velike snove. Zašto ne pokušati donijeti još jedan trofej u klub, rekao je Bessone

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Drugoligaš Segesta priredio je veliku senzaciju u Hrvatskom nogometnom kupu. Sisački klub na svom je terenu svladao Osijek 3-1 i izborio plasman u osminu finala. Junak pobjede bio je Tonći Kukoč-Petraello. Prvo je u 41. minuti pogodio za vodstvo Segeste, a u sudačkoj nadoknadi prvog dijela asistirao Petru Brleku za 2-0.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Segesta - Osijek 3-1

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Golovi na utakmici Segesta - Osijek VIDEO
Golovi na utakmici Segesta - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Osijek se u utakmicu vratio u 54. minuti kada je Niko Farkaš smanjio na 2:1, no domaćin je izdržao pritisak i u samoj završnici potvrdio veliko slavlje. Vilim Gec pogodio je u 93. minuti za konačnih 3:1 i prolazak Segeste među 16 najboljih u Kupu. Utakmicu je komentirao utučeni trener Osijeka Federico Bessone.

- Jako sam razočaran jer smo mi Osijek. Neću vam lagati, rekao sam dečkima da smo imali velike snove. Zašto ne pokušati donijeti još jedan trofej u klub, za navijače, za naše ljude. Ali u redu, san je gotov i razočaran sam. No što je, tu je. U kup utakmicama se ne smiješ opustiti. Čak ni protiv drugoligaša ili trećeligaša, moramo ih poštovati. Imali smo sve pod kontrolom do gola. Zapravo, imali smo kontrolu gotovo cijelu utakmicu. Na kraju, naravno, riskiraš u nekim tranzicijama, ali do prvog gola stvorili smo i mi prilike  - rekao je Bessone pa dodao:

- . Međutim, nismo uspjeli. Možda nam nedostaje kvalitete u zadnjoj trećini, ali to je naša stvarnost. Vrlo sam pozitivna osoba, čak i u teškoj situaciji poput ove, jer ovo je stvarno teška situacija, vjerujte mi. Ali u redu, sutra ćemo se opet probuditi i pripremit ćemo se za Dinamo jer moramo pokušati pobijediti u subotu.

Osijek je u novoj HNL sezoni pobijedio Goricu, Rudeš, Lokomotivu i Slave Belupo, ali je teško nastradao u derbijima protiv Hajduka (4-0) i Rijeke (4-1). Pred kraj prijelaznog roka Osijeku su otišli glavni aduti, ali svakako je ovo veliki šok za momčad, pogotovo pred veliki okršaj s Dinamom (Opus Arena, subota, 17 sati).

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