Trener Osijeka: Ništa posebno nismo napravili, nema euforije

Osijek se budi i situacija nije toliko alarmantna kao prije mjesec dana. Otkako je na klupu umjesto Željka Sopića sjeo Tomislav Radotić, Osijek je vezao dvije pobjede za redom. Prvo je u izravnoj borbi za ostanak pobijedio Vukovar 2-0, a zatim i Istru u gostima s 1-0. Čini se kako je Radotić našao dobitnu formulu, ali tako treba nastaviti. Novi zadatak je Gorica na Opus Areni (subota, 15 sati), a trener "bijelo-plavih" najavio je susret.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Istra - Osijek 0-1

Pokretanje videa... 01:35 Gol na utakmici Istra - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Specifična je situacija. Nema Šopova, Farkaš se vratio u konkurenciju, ali nema Vrbančića, pa Mikolčić, Bubanja. Puno ih je van konkurencije ali imamo unutarnje rezerve i pronaći ćemo adekvatno rješenje. Petrusneko je u konkurenciji, računamo na njega. Napravili smo jako puno dobrih stvari u ove dvije utakmice, pogotovo bodovno. Međutim, nismo napravili ništa posebno. Odreagirali smo kako bi trebali, kakva su očekivanja i što želimo od Osijeka. Nema euforije. Tanka je linija između dobre atmosfere i problema. Čvrsto smo na zemlji, svjesni nedostataka i svega što bi trebali ispravljati - rekao je pa prokomentirao kakav će imati pristup:

- Igra se četverokružno i puno je utakmica. Danas je sve dostupno, nema iznenađenja. Gorica ima specifičan način igranja. Drugačije igraju u fazi napada, drugačije u obrani, I jako dobro to rade. Dobro smo analizirali, uočili i neke nedostatke. Nadam se da ćemo to prepoznavati na terenu i iskoristiti. Što se tiče ideje, čekat ćemo trenutke. Važno je da igrači to osjete. Da pritisnu kada treba, pa da se spuste... Nemam problem s niskim blokom ako treba. Pripremili smo varijante, najvažnije je, ponavljam, da se prepozna trenutak.

Foto: Sasa Miljevic

Odgovorio je što bi ga zadovoljilo u Gorici, bodovi ili lijepa igra?

- Nije to u potpunosti što bi željeli. Mislim da će pobjeda, ako će doći, doći će isključivo kroz igru. Mi smo u momentumu da imamo određene faze. Vidjeli ste prvo poluvrijeme u Puli, imali smo problem u organizaciji. Ne treba bježati od toga. U nastavku je bilo tečnije i bolje. Sigurno da težimo da imamo veći kontinuitet tijekom utakmice i tada ćemo biti efikasniji. Nekada ćemo biti dobri pa neće biti sportske sreće, ili će protivnik biti puno bolji u fazi obrane. Uvijek bi izabrao da igramo kvalitetno i dobro jer ćemo dugoročno imati stabilnost - rekao je.

Vraća se Borna Barišić?

- Imamo stanovitih problema oko ozljeda i kartona, ali imamo dvadeset igrača za koje vjerujem da će pozitivno odgovoriti na ono što želimo dobiti. Borna je u konkurenciji, počet će utakmice. Oporavio se i očekujem kvalitetnu kapetansku izvedbu od njega - kazao je.

Pobjeda bi donijela Osijeku veliki vjetar u leđa i primakao bi se samo na bod Gorici.

- Tablica? Za nas je treće kolo, možda sam dosadan ali to je jedino ispravno. Bilo bi super da dođemo što bliže, da prvenstvo bude zanimljivije a time bi nastavili pozitivan trend. Ne razmišljam o bodovima, ne stavljam imperativ pred igrače. Radije da trijumf dođe kao posljedica onog dobroga što radimo na treninzima.