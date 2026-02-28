Obavijesti

RADOTIĆ DEBITIRAO POBJEDOM

Trener Osijeka: Šteta što nismo ranije riješili utakmicu. Hvala navijačima, bili su fantastični

Piše Petar Božičević,
Trener Osijeka: Šteta što nismo ranije riješili utakmicu. Hvala navijačima, bili su fantastični
Osijek i Vukovar 1991 sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

OSIJEK - VUKOVAR 2-0 Kod 1:0 Malenica je fantastično reagirao i spriječio izjednačenje. Utakmica je bila teška odigrati, ali su pomaci vidljivi i veseli me da su momci jako dobro reagirali, kaže Radotić

Osijek je pobijedio Vukovar 2-0 na Opus Areni i pobjegao sa posljednjeg mjesta na ljestvici HNL-a na pretposljednje. Novi trener Tomislav Radotić pobjedom je debitirao na klupi "bijelo-plavih". 

- Utakmicu bih podijelio po poluvremena na dva dijela. U prvom poluvremenu nije bilo previše prilika. Dosta smo dobro kontrolirali samu utakmicu. Trebali smo imati možda malo više hrabrosti i više centaršuteva kojima bismo punili kazneni prostor - započeo je i dodao:

- U drugom poluvremenu utakmica se malo otvorila. Žao mi je što nismo ranije zabili drugi gol i riješili utakmicu. Kod 1:0 Malenica je fantastično reagirao i spriječio izjednačenje. Utakmica je bila teška odigrati, ali su pomaci vidljivi i veseli me da su momci jako dobro reagirali. Ova pobjeda puno znači u psihološkom aspektu. Čestitke svima na pobjedi. 

Osijek i Vukovar 1991 sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a.
Osijek i Vukovar 1991 sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Radotić je priznao da ova pobjeda puno znači Osječanima. 

- Teško mi je o tome govoriti "iznutra". Emocije su ogromne, erupcija oduševljenja. Fantastična reakcija publike, ne znam kad je zadnji put bilo tako pozitivno. Hvala im na tome. Debi, pobjeda, clean sheet i atmosfera, to je Osijek kakav ja vidim i kakav ga svi vidimo - rekao je nakon utakmice. 

Osijek je pretposljednja momčad HNL-a, a u idućem kolu igra u gostima kod Istre 1961. 

