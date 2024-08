Trener Osijeka: Sudački kriterij je uništio dinamiku utakmice

Kada je Osijek u lipnju predstavio trenera Federica Coppitellija, najavili su kako će momčad pod njim igrati moderan i brz nogomet. Pet je kola iza nas, a jedino što je moderno u Osijeku je novi stadion. Igra je još gora nego prošle sezone.

Pokretanje videa... 00:51 Igrači s navijače na kraju utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Vjerojatno se ni sami navijači Osijeka ne sjećaju kada je klub bio ovako nisko na ljestvici. Nakon pet utakmica uspjeli su skupiti tek jedan bod, dok su prije toga izletjeli i iz Europe. Ovaj put su 'bijelo-plavi' izgubili na Poljudu od Hajduka (1-0), jedini gol zabio je Marko Livaja, a veliko je pitanje do kada će čelnici imati strpljenja za Talijana.

Hajduk i Osijek sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Bila je za nas vrlo teška utakmica s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo. Tijekom tjedna smo zbog ozljeda ostali bez Pušića i Jugovića. Došli smo trojicu novih igrača, Jakupović nije trenirao, a ostala dvojica su odradili lagani trening. Nismo mogli odgovoriti na izazov Hajduka. U prvom dijelu smo dobro stajali na terenu, a u drugom smo popustili, Hajduk je to dobro iskoristio - rekao je Coppitelli. Dobio je pitanje o svom statusu, ali izbjegao je odgovor.

- Zaslužujemo više od jednog boda. Imali smo težak raspored i sada imamo priliku pregrupirati se i vratiti na naš put koji je jasan. Možemo govoriti o lošem Osijeku, ali samo ako se ovo nastavi onda se to može reći. Dobro poznajete tržište, tko je sve otišao, imali smo problema s ozljedama, moram spomenuti i sudački kriterij. Ne razumijem ga, uništili su dinamiku utakmice. Nije to izgovor, ali tako sam ja to vidio.

Hajduk i Osijek sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Što je bilo s Matkovićem?

- Matković je 2006. godište i do sada je odigrao sve utakmice. Trenutno je u malom padu, ali smo sve opasne situacije kreirali preko njega. Mlada smo momčad, tek je završen prijelazni rok. Trebat će nam vremena da se posložimo. To dugujemo našim navijačima koji se nisu imali čemu radovati u ovom dijelu sezonu

Jesu li navijači 'potjerali' Čavlinu s gola?

- Ja sam ozbiljan trener, ne bih rekao da je to tako. Nezasluženo smo u ovoj situaciji. Igrati u polju s mladim igračima bez iskusnih je jako teško. Onda dolaze i greške. To je razlog zašto sam stavio Malenicu - zaključio je Coppitelli.