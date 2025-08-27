Obavijesti

Sport

Komentari 7
TOUMBA JE RASPRODANA

Trener PAOK-a najavio Rijeku: Dinamo nam je lijepa uspomena

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Trener PAOK-a najavio Rijeku: Dinamo nam je lijepa uspomena
Zagrijavanje igrača Rijeke i PAOK-a uoči utakmice doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Utakmica s Dinamom je povijest. Bila je to lijepa priča, s jako lijepim uspomenama, ali pripada prošlosti. Možda ću, kad završim karijeru, sjesti i popiti čašu vina i razmišljati o tome, rekao je Lucescu

U četvrtak s početkom u 19.30 Rijeka igra uzvratnu utakmicu doigravanja za Europsku ligu protiv grčkog PAOK-a. Momčad s Kvarnera brani prednost od 1-0, ali je pred njom izrazito težak zadatak. Gostovanje na Toumbi pravi je pakao za većinu momčadi, a otežavajuća okolnost Rijeci je i ta što je stadion rasprodan do posljednjeg mjesta (nešto više od 28.000 ljudi). Cijela momčad na čelu s Radomirom Đalovićem morat će izvući i više od svog maksimuma da preživi grotlo Soluna, ali ako skupe glave i odigraju kako znaju, neće PAOK imati lagan zadatak. Grci su se opekli na Rujevici, a to je potvrdio i trener PAOK-a, Razvan Lucescu, u najavi utakmice.

Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu
Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Analizirali smo utakmicu u Rijeci i još jednom zaključili da smo zbog naših pogrešaka izgubili klasični dvoboj koji je "mirisao" na remi. Te su pogreške u igri dale suparniku psihološku prednost i posjed lopte i to nam se više ne smije dogoditi. Trebali smo biti konkretniji u napadačkim akcijama, moramo u četvrtak, na svojoj Toumbi, biti agresivniji od prve minute – rekao je rumunjski trener pa dodao:

- Možda sam odlučio tko će početi utakmicu, a možda i ne. Ali, svi moji igrači moraju biti natjecateljski i mentalno spremni da daju svoj maksimum. Na kraju utakmice vidi se rezultat, tako da nije važno samo tko je u početnoj postavi, već i tko završava utakmicu. To stalno govorim svojim igračima.

SVE NA JEDNOM MJESTU Raspored i ljestvica HNL-a, svih Kup utakmica i Europe 2025/26.
Raspored i ljestvica HNL-a, svih Kup utakmica i Europe 2025/26.
UŽIVO IZ GRČKE Evo gdje gledati PAOK - Rijeka: Razlika u premijama je znatna
Evo gdje gledati PAOK - Rijeka: Razlika u premijama je znatna

Prisjetio se rumunjski trener i velike pobjede nad Dinamom u nokaut fazi Konferencijske lige u ožujku 2024. godine. Dinamo je u Solun došao s 2-0, a onda "popio" pet komada i ispao iz Europe.

- Utakmica s Dinamom je povijest. Bila je to lijepa priča, s jako lijepim uspomenama, ali pripada prošlosti. Možda ću, kad završim karijeru, sjesti i popiti čašu vina, zapaliti cigaru i prebirati po uspomenama na te utakmice. Hrvatska ima veliku nogometnu kulturu, jaka su nogometna škola i zaslužuju poštovanje. No, prošlost je prošlost, a sadašnjost je ono što je važno. Fokusirani smo na Rijeku, koja dolazi s golom viška i pred nama je imperativ pobjede. Imamo iskustva u ovakvim situacijama, moramo od prve minute na teren unijeti napetost i nametnuti svoj ritam. Naša je prednost domaći teren, zna se kakvo je ozračje na Toumbi. Neću reći da će riječke igrače prestrašiti atmosfera, ali moji će igrači svakako imati više samopouzdanja nego što su ga imali u Rijeci. Možemo i moramo ostvariti željenu pobjedu i kvalificirati se za EL, moramo pokazati pobjednički mentalitet – rekao je Lucescu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
UŽIVO HNL transferi: Bivši igrač Chelseaja vratio se u drugu ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Bivši igrač Chelseaja vratio se u drugu ligu

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Zvijezda Uniteda opet ide u Španjolsku, bivši hajdukovac u drugu ligu
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Zvijezda Uniteda opet ide u Španjolsku, bivši hajdukovac u drugu ligu

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025