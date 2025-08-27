Trener PAOK-a najavio Rijeku: Dinamo nam je lijepa uspomena

U četvrtak s početkom u 19.30 Rijeka igra uzvratnu utakmicu doigravanja za Europsku ligu protiv grčkog PAOK-a. Momčad s Kvarnera brani prednost od 1-0, ali je pred njom izrazito težak zadatak. Gostovanje na Toumbi pravi je pakao za većinu momčadi, a otežavajuća okolnost Rijeci je i ta što je stadion rasprodan do posljednjeg mjesta (nešto više od 28.000 ljudi). Cijela momčad na čelu s Radomirom Đalovićem morat će izvući i više od svog maksimuma da preživi grotlo Soluna, ali ako skupe glave i odigraju kako znaju, neće PAOK imati lagan zadatak. Grci su se opekli na Rujevici, a to je potvrdio i trener PAOK-a, Razvan Lucescu, u najavi utakmice.

Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Analizirali smo utakmicu u Rijeci i još jednom zaključili da smo zbog naših pogrešaka izgubili klasični dvoboj koji je "mirisao" na remi. Te su pogreške u igri dale suparniku psihološku prednost i posjed lopte i to nam se više ne smije dogoditi. Trebali smo biti konkretniji u napadačkim akcijama, moramo u četvrtak, na svojoj Toumbi, biti agresivniji od prve minute – rekao je rumunjski trener pa dodao:

- Možda sam odlučio tko će početi utakmicu, a možda i ne. Ali, svi moji igrači moraju biti natjecateljski i mentalno spremni da daju svoj maksimum. Na kraju utakmice vidi se rezultat, tako da nije važno samo tko je u početnoj postavi, već i tko završava utakmicu. To stalno govorim svojim igračima.

Prisjetio se rumunjski trener i velike pobjede nad Dinamom u nokaut fazi Konferencijske lige u ožujku 2024. godine. Dinamo je u Solun došao s 2-0, a onda "popio" pet komada i ispao iz Europe.

- Utakmica s Dinamom je povijest. Bila je to lijepa priča, s jako lijepim uspomenama, ali pripada prošlosti. Možda ću, kad završim karijeru, sjesti i popiti čašu vina, zapaliti cigaru i prebirati po uspomenama na te utakmice. Hrvatska ima veliku nogometnu kulturu, jaka su nogometna škola i zaslužuju poštovanje. No, prošlost je prošlost, a sadašnjost je ono što je važno. Fokusirani smo na Rijeku, koja dolazi s golom viška i pred nama je imperativ pobjede. Imamo iskustva u ovakvim situacijama, moramo od prve minute na teren unijeti napetost i nametnuti svoj ritam. Naša je prednost domaći teren, zna se kakvo je ozračje na Toumbi. Neću reći da će riječke igrače prestrašiti atmosfera, ali moji će igrači svakako imati više samopouzdanja nego što su ga imali u Rijeci. Možemo i moramo ostvariti željenu pobjedu i kvalificirati se za EL, moramo pokazati pobjednički mentalitet – rekao je Lucescu.