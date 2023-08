Trener PAOK-a prije Hajduka o huliganskom okršaju u Ateni: Ti idioti bi trebali biti iza rešetaka

Dok utakmicu grčkog AEK-a i Dinama u 3. pretkolu Lige prvaka u Ateni nismo gledali zbog huliganske tučnjave s jednim smrtnim slučajem, slijedi okršaj još jednog hrvatskog protiv grčkog kluba. U četvrtak u 3. pretkolu Konferencijske lige PAOK dolazi na Poljud igrati protiv Hajduka.

Grčke novinare prvo je zanimalo što o svemu u njihovoj zemlji ima za reći Razvan Lucescu, trener PAOK-a.

- To ne može utjecati na moju momčad. Fokusirani smo na utakmicu i ono pred nama, a to što se dogodilo u Ateni je tragično. Idioti koji su sve to zakuhali trebali bi završiti iza rešetaka. Smisao života ne bi trebao biti ubijanje drugih ljudi - objasnio je.

Onda se vratio na nogometne teme jer ga ipak čeka europski okršaj protiv splitskog kluba u vrhunskoj atmosferi na rasprodanom Poljudu.

- Nadam se da atmosfera neće utjecati na nas. Naučili smo igrati u teškim atmosferama i prostorima koji nisu prijateljski - prokomentirao je stadion pa usporedio jeruzalemski Beitar koji su izbacili i Hajduk:

- To su dvije potpuno različite momčadi. Jedni igraju obrambeno i htjeli su nas blokirati te svladati na kontre, dok Hajduk igra napadački s dobrom organizacijom - zaključio je.

