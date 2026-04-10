Trener potvrdio: Vušković će propusiti susret zbog ozljede

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Problemi za HSV i Dalića! Stoper Luka Vušković ozlijedio koljeno, propušta Stuttgart. Još jedna ozljeda koju Hrvatska ne može priuštiti, ali čini se kako neće biti većih problema za Vuškovića

Loša vijest za HSV, a potencijalno i za Zlatka Dalića. Luka Vušković, koji je od trećeg kola propustio samo jednu utakmicu, neće igrati važan susret protiv Stuttgarta. Hrvatski stoper na treningu je nagnječio koljeno i bit će van konkurencije, a svaki dvoboj do kraja sezone važan je za HSV jer još uvijek nije osigurao ostanak u ligi. Od zone opasnosti dijeli ga šest bodova. Također, HSV-u će nedostajati još jedan važan igrač, Sambi Lokonga.

Luka je dobio udarac u koljeno i propustit će nedjeljnu utakmicu. Sambi ima problema s bedrom i također nije dostupan - rekao je trener Merlin Polzin na press konferenciji.

Kako javljaju njemački mediji, Vušković je zadobio ozljedu na treningu u utorak, ali je nastavio s treningom. Ipak, bol je bila sve jača pa je stao, a onda je propustio i sljedeća dva treninga. Radio je samostalno s rehabilitacijskim trenerom i odlučeno je kako će odmoriti protiv Stuttgarta. Nije poznato koliko ga neće biti, ali u klubu nisu upaljeni alarmi tako da se očekuje da će se vratiti već iduće kolo.

Vušković je postao stup obrane HSV-a i jedan je od najboljih stopera lige. Njegova mirnoća u obrani, ali i sjajan "nos za gol" vuku HSV ove sezone, a svakako će im trebati do kraja kako bi potvrdili ostanak. Male su šanse da se klub ispadne, ali se povećavaju ako Vuškovića ne bude u srcu obrane. Pomno će situaciju pratiti i izbornik Dalić jer Hrvatskoj u ovom trenutku najmanje treba nova ozljeda na stoperskoj poziciji. Podsjetimo, Joško Gvardiol oporavlja se od loma noge i traje utrka s vremenom da ga se "pokrpa" do Svjetskog prvenstva.

