Trener Rijeke javljao se klupi iz bolnice za vrijeme utakmice! 'Sad se mora posvetiti zdravlju'

Ramiro Muñoz (32) moći će se pohvaliti da je potpisao jednu od najvećih pobjeda u povijesti Rijeke. I to s europskim štihom. U odsustvu glavnog trenera Victora Sáncheza, koji je zbog zdravstvenih problema utakmicu pratio iz bolničke postelje, vodio je hrvatskog prvaka do pobjede 3-1 nad Omonijom (4-1 ukupno) vrijedne osmine finala Konferencijske lige. Nakon dvoboja igrači su pozirali pred Armadinim sjeverom uz dres posvećen treneru.

- Čestitam igračima jer su odigrali čudesnu utakmicu. U Španjolskoj imamo naziv za ovo, 'remontada', lijep preokret. Ovu pobjedu želimo posvetiti našem treneru Victoru. On je pripremio ovu utakmicu s nama, bio je iza nas i podržavao nas je. Zaslužuje ovu veliku pobjedu jer je naš vođa. Vidjet ćemo protivnika u idućoj fazi, nadam se da će biti s nama na klupi. Želimo da bude s nama i da doživi još ovakvih čarobnih večeri - rekao je pomoćni trener Rijeke nakon utakmice.

Kako objasniti ovakva dva poluvremena? U prvom je Rijeka bila u konopcima, primila je rani gol, mogla je još pokoji. A onda, nakon odmora, kao da je izašla druga momčad.

- Ha, ponekad morate zakuhati utakmicu. Taj rani gol s tako nesretnom akcijom, onda vam se ozlijedi igrač... Nije lako krenuti nakon toga, ali igrači su pokazali karakter kao što su i na Cipru. Imali su veliko samopouzdanje i vjerovali da je ovo naša utakmica, naša noć. U drugom poluvremenu, nakon što smo popravili neke stvari, letjeli su! I ovakva podrška navijača, to uvijek trebamo. Gurali su nas, bili smo u naletu, mogli zabiti još golova... Kad stvorite toliko šansi i zabijete tri gola, morate uživati. Čestitam igračima na reakciji.

Erevan: Victor Sanchez i Daniel Adu-Adjei na konferenciji za medije uoči 1. kola Konferencijske lige | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Sanchez je prije utakmice poslao videoporuku podrške svojoj momčadi, a njegov pomoćnik je otkrio i da je imao prste i u vođenju utakmice. Bili su u kontaktu.

- Malo na poluvremenu. Mogli smo čuti njegovo mišljenje, ali on se mora koncentrirati na svoje zdravlje. On je naš vođa, dao je smjernice kako da popravimo igru u drugom poluvremenu. On nam je velika podrška i ova je pobjeda je za njega.

Kakva je situacija s Teom Barišićem koji se ozlijedio kod vodećeg gola Omonije?

- Vidjet ćemo. Ići će na pretrage u petak i znat će više. Nadam se da nije ništa ozbiljno, ali takve se stvari događaju u nogometu. Nesretna akcija, igrač nam se ozlijedi i primimo gol. Ali ponosni smo na njega, on je ratnik i to je pokazao od prvog dana kako je došao - zaključio je Muñoz.