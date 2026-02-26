RIJEKA - OMONIA 3-1 U Španjolskoj imamo izraz za ovo, "remontada", preokret. Posvećujemo pobjedu Victoru, želimo da doživi još ovakvih čarobnih večeri, rekao je pomoćni trener Rijeke Ramiro Muñoz
Trener Rijeke javljao se klupi iz bolnice za vrijeme utakmice! 'Sad se mora posvetiti zdravlju'
Ramiro Muñoz (32) moći će se pohvaliti da je potpisao jednu od najvećih pobjeda u povijesti Rijeke. I to s europskim štihom. U odsustvu glavnog trenera Victora Sáncheza, koji je zbog zdravstvenih problema utakmicu pratio iz bolničke postelje, vodio je hrvatskog prvaka do pobjede 3-1 nad Omonijom (4-1 ukupno) vrijedne osmine finala Konferencijske lige. Nakon dvoboja igrači su pozirali pred Armadinim sjeverom uz dres posvećen treneru.
- Čestitam igračima jer su odigrali čudesnu utakmicu. U Španjolskoj imamo naziv za ovo, 'remontada', lijep preokret. Ovu pobjedu želimo posvetiti našem treneru Victoru. On je pripremio ovu utakmicu s nama, bio je iza nas i podržavao nas je. Zaslužuje ovu veliku pobjedu jer je naš vođa. Vidjet ćemo protivnika u idućoj fazi, nadam se da će biti s nama na klupi. Želimo da bude s nama i da doživi još ovakvih čarobnih večeri - rekao je pomoćni trener Rijeke nakon utakmice.
Kako objasniti ovakva dva poluvremena? U prvom je Rijeka bila u konopcima, primila je rani gol, mogla je još pokoji. A onda, nakon odmora, kao da je izašla druga momčad.
- Ha, ponekad morate zakuhati utakmicu. Taj rani gol s tako nesretnom akcijom, onda vam se ozlijedi igrač... Nije lako krenuti nakon toga, ali igrači su pokazali karakter kao što su i na Cipru. Imali su veliko samopouzdanje i vjerovali da je ovo naša utakmica, naša noć. U drugom poluvremenu, nakon što smo popravili neke stvari, letjeli su! I ovakva podrška navijača, to uvijek trebamo. Gurali su nas, bili smo u naletu, mogli zabiti još golova... Kad stvorite toliko šansi i zabijete tri gola, morate uživati. Čestitam igračima na reakciji.
Sanchez je prije utakmice poslao videoporuku podrške svojoj momčadi, a njegov pomoćnik je otkrio i da je imao prste i u vođenju utakmice. Bili su u kontaktu.
- Malo na poluvremenu. Mogli smo čuti njegovo mišljenje, ali on se mora koncentrirati na svoje zdravlje. On je naš vođa, dao je smjernice kako da popravimo igru u drugom poluvremenu. On nam je velika podrška i ova je pobjeda je za njega.
Kakva je situacija s Teom Barišićem koji se ozlijedio kod vodećeg gola Omonije?
- Vidjet ćemo. Ići će na pretrage u petak i znat će više. Nadam se da nije ništa ozbiljno, ali takve se stvari događaju u nogometu. Nesretna akcija, igrač nam se ozlijedi i primimo gol. Ali ponosni smo na njega, on je ratnik i to je pokazao od prvog dana kako je došao - zaključio je Muñoz.
