Peti susret ove sezone Varaždina i Rijeke, četvrti u prvenstvu, završio je pobjedom Riječana 3-2. Ako dodamo pobjedu u osmini finala Kupa, ovo je ujedno i četvrta pobjeda riječkog sastava ove sezone, iako prvi dio susreta nije dao to naslutiti.

Varaždinci su bili agresivniji, visoko su pritiskali goste, stvarali prigode i na kraju u 34. minuti preko Obregona stigli do zasluženog vodstva. No, bili su to prizori koje smo ove godine često, možda i prečesto gledali u Varaždinu. Po tko zna koji put ove sezone Varaždinci su odigrali vrhunski prvo poluvrijeme, vodili i onda su sve prosuli u nastavku.

- U prvom poluvremenu imali smo dobru energiju. Poveli smo i imali smo više izglednih situacija. Rijeka nam je na kraju, kad se zbroji i oduzme, tri puta šutirala i zabila nam tri gola. Individualna kvaliteta i prekidi su nas koštali danas bodova - rekao je tihim glasom Zoran Kastel, trener Varaždina.

Što se to ponovno dogodilo u glavama igrača Varaždina? Jer fizička priprema, tvrde svi, nije problem. Momčad Zorana Kastela u drugom dijelu nesvjesno se povukla i Riječani su nanjušili da iz prekida mogu do golova. Okrenuli su u samo pet minuta.

Prvo Menalo u 62. pa zatim Capan u 67. zabili su iz prekida, da bi potom Drmić nakon krasne solo akcije u 79. povisio na 3-1. U 84. Novoselec je glavom smanjio za 3-2 i zakomplicirao utakmicu, ali završilo je gostujućom pobjedom.

Time je Rijeka stigla do vrlo važne pobjede u borbi za Europu.

- Ova utakmica je imala veliku težinu za oba sastava, pa je ovo velika pobjeda. Poklonili smo im gol i Varaždinci su imali još nekoliko situacija. S par promjena smo odlično reagirali i preokrenuli. Umjesto da imamo mirnu završnicu taj prekid je zakuhao utakmicu, no na kraju je naša pobjeda zaslužena - zaključio je Goran Tomić, trener Rijeke.