Trener Rijeke: Rekli smo si 'po trofej, ne mogu nas zaustaviti'. Samo smo čekali da ovo krene

Futsalaši Rijeke osvojili su prvi trofej u povijesti kluba, nakon poraza 4-1 od Futsal Dinama u prvoj utakmici u Zagrebu sve su okrenuli na domaćem parketu u Dvorani Mladosti pred 4000 navijača i slavili 7-1. Ponosan je, dakako, bio trener Alen Jukić.

- Najavili smo, znali smo što možemo. Više od godinu dana sam s njima i nismo pričali to reda radi. Čekali smo ovu subotu samo da krenemo, da počne, da krenemo zabijati. Dinamo je imao neke šanse, imali smo i sreće, Piplica je branio dobro, ali zabili smo dovoljno golova. Mi smo momčad koja je puna samopouzdanja, teško nas je poremetiti, nismo puno mijenjali. Mnogi su dečki karakterni, ali danas je bilo: ravno po trofej i ne može nas ništa zaustaviti. Naša dvorana, stara dama, ukrašena ovim reklamama, dobila je pravo ruho za finale Kupa - rekao je Jukić za MAXSport.

Kratak je bio njegov kolega Matija Đulvat.

- Rijeka je zasluženo pobijedila. Oni su unutra bili više nego mi, nismo u Ciboni uspjeli stvoriti takvu prednost. Crveni (Mužar u 36. minuti, op.a.)? Dogodilo se kad smo morali ići s golmanom naprijed, ali to se događa.

Luka Suton, kapetan Rijeke, govorio je pun emocija.

- Nisam dozvolio da ovdje netko digne pokal, ova je publika to zaslužila. Pokazali smo to u Zagrebu, a i ovdje. Bili smo pretendenti na obje titule, nadam se da ćemo uzeti i drugu. Ovo domaćinstvo znači nešto više, toliko smo htjeli igrati odmah dan nakon poraza u prvoj utakmici, pokazali smo kvalitetu. Moramo biti realni i sigurni u sebe, prvi smo i u prvenstvu. Bilo je jako stresno spavati ove tri noći. Odmorit ćemo se u ponedjeljak i utorak, a večeras ćemo proslaviti.

Hat-trick je za Riječane zabio Elvir Husarić, dva nakon što je za nesportski start s leđa na Tihomira Novaka dobio samo žuti karton, dok se utakmica lomila.

- Dao sam medalju bratu da je ne bih izgubio. Vjerovali smo svi, od igrača do stožera. Igrali smo va banque nogomet. Dogovorili smo se da igramo na lakše golove, na 5-0 se vidjelo da je utakmica pri kraju. Teško nas bilo tko može ovdje pobijediti, 4000 ljudi, zabio sam tri gola.

Reprezentativni golman Ante Piplica priznao je inferiornost u uzvratu na Trsatu.

- Čestitam Rijeci na zasluženo osvojenom Kupu. Od početka nije dobro krenulo, Rijeka nas je nadigrala u svakom segmentu. Na nama je da se zapitamo, nije prvi put da nam se ovo događa. Vjerujem da će nas ovo ojačati, nakon idućeg kola prvenstva idemo na playoff. Kad vidiš golove koje primiš, primamo pet od sedam golova na kardinalne greške koje nam se ne smiju događati ako želimo uzimati trofeje.