Rijeka je u Gorici srušila Rudeš 2-1, a nakon utakmice prigovore je u javnost iznio Alen Peternac - žalio se na suce i VAR. Trener Rudeša poručio je da njegovi igrači zaslužuju više
Trener Rudeša oštro po sucima: Ne razumijem zašto se to gleda. Možda ja ne znam nogomet...
Rijeka je u Velikoj Gorici svladala Rudeš 2-1 u prvoj utakmici 10. kola HNL-a, a domaćini su nakon susreta najviše govorili o sudačkim odlukama. Trener Rudeša Alen Peternac posebno je istaknuo isključenje kapetana Celjaka u 71. minuti, ali i situacije koje su mu bile sporne tijekom utakmice. O spomenutoj situaciji smo pisali nakon susreta OVDJE.
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Riječani su do prednosti stigli već u petoj minuti pogotkom Samuelea Vignata, a Toni Fruk povećao je vodstvo u 74. minuti. Noa Skoko u četvrtoj minuti sudačke nadoknade smanjio je zaostatak Rudeša, no domaća momčad nije uspjela izbjeći poraz. Peternac je nakon utakmice čestitao Rijeci na pobjedi, ali nije skrivao nezadovoljstvo događajima na terenu.
- Prvo čestitam Rijeci na tri boda. Bolje su ušli u utakmicu od nas i zabili su nam rani gol. Poslije smo se probudili i počeli igrati. Dogodile su se neke stvari koje ne razumijem, u svakoj utakmici imamo nešto protiv sebe. Možda zvuči glupo, ali ako trebamo ispasti iz lige, dat ću dečkima četiri dana slobodno, umjesto da treniramo svaki dan. Zašto? Zato što radimo, a onda se dogode ovakve stvari, pričao je razočarani trener Rudeša Alen Peternac nakon utakmice pa u istom tonu nastavio:
- Teško mi je ući u svlačionicu i vidjeti dečke koji daju sve od sebe, bore se maksimalno, a uvijek se dogodi nešto protiv njih. Te dečke treba pogledati u oči, zaslužuju više. S druge strane, ne bojimo se nikoga. U prvom krugu imamo sedam bodova. Volio bih da je više, ali borili smo se i uspjeli ih skupiti.
Najveće nezadovoljstvo izazvalo je isključenje Celjaka, a Peternac smatra da je i prije toga bilo situacija u kojima je sudac trebao drukčije reagirati. Pritom je naglasio da njegove primjedbe nisu vezane samo uz ogled s Rijekom.
- Sve ste vidjeli, neću komentirati suce. I prije toga bila je situacija s Pavićem, a po mojem je mišljenju to bio drugi žuti, minimalno. Ne radi se samo o tome, kriteriji od početka utakmice nisu jednaki za nas i za druge ekipe. Ne mislim samo na ovu utakmicu, nego općenito, kazao je Peternac pa se osvrnuo i na VAR:
- Kad zbrojimo sve, od penala do VAR provjera... Uvijek kad se VAR zove, znači da nešto nije u redu. Ako je igrač tri-četiri metra iza, ne razumijem zašto se to gleda. Možda ja ne znam nogomet. Nešto se svira i ide se provjeravati, a da mi to ne možemo provjeriti, nije mi jasno...
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