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BEZ DLAKE NA JEZIKU

Trener Rudeša oštro po sucima: Ne razumijem zašto se to gleda. Možda ja ne znam nogomet...

Piše Ivan Kužela,
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Trener Rudeša oštro po sucima: Ne razumijem zašto se to gleda. Možda ja ne znam nogomet...
Rudeš i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Rijeka je u Gorici srušila Rudeš 2-1, a nakon utakmice prigovore je u javnost iznio Alen Peternac - žalio se na suce i VAR. Trener Rudeša poručio je da njegovi igrači zaslužuju više

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Rijeka je u Velikoj Gorici svladala Rudeš 2-1 u prvoj utakmici 10. kola HNL-a, a domaćini su nakon susreta najviše govorili o sudačkim odlukama. Trener Rudeša Alen Peternac posebno je istaknuo isključenje kapetana Celjaka u 71. minuti, ali i situacije koje su mu bile sporne tijekom utakmice. O spomenutoj situaciji smo pisali nakon susreta OVDJE

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Sažetak Rudeš-Rijeka 1-2 VIDEO
Sažetak Rudeš-Rijeka 1-2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Riječani su do prednosti stigli već u petoj minuti pogotkom Samuelea Vignata, a Toni Fruk povećao je vodstvo u 74. minuti. Noa Skoko u četvrtoj minuti sudačke nadoknade smanjio je zaostatak Rudeša, no domaća momčad nije uspjela izbjeći poraz. Peternac je nakon utakmice čestitao Rijeci na pobjedi, ali nije skrivao nezadovoljstvo događajima na terenu.

Rudeš i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Rudeš i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Prvo čestitam Rijeci na tri boda. Bolje su ušli u utakmicu od nas i zabili su nam rani gol. Poslije smo se probudili i počeli igrati. Dogodile su se neke stvari koje ne razumijem, u svakoj utakmici imamo nešto protiv sebe. Možda zvuči glupo, ali ako trebamo ispasti iz lige, dat ću dečkima četiri dana slobodno, umjesto da treniramo svaki dan. Zašto? Zato što radimo, a onda se dogode ovakve stvari, pričao je razočarani trener Rudeša Alen Peternac nakon utakmice pa u istom tonu nastavio:

- Teško mi je ući u svlačionicu i vidjeti dečke koji daju sve od sebe, bore se maksimalno, a uvijek se dogodi nešto protiv njih. Te dečke treba pogledati u oči, zaslužuju više. S druge strane, ne bojimo se nikoga. U prvom krugu imamo sedam bodova. Volio bih da je više, ali borili smo se i uspjeli ih skupiti.

Najveće nezadovoljstvo izazvalo je isključenje Celjaka, a Peternac smatra da je i prije toga bilo situacija u kojima je sudac trebao drukčije reagirati. Pritom je naglasio da njegove primjedbe nisu vezane samo uz ogled s Rijekom.

Rudeš i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Rudeš i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Sve ste vidjeli, neću komentirati suce. I prije toga bila je situacija s Pavićem, a po mojem je mišljenju to bio drugi žuti, minimalno. Ne radi se samo o tome, kriteriji od početka utakmice nisu jednaki za nas i za druge ekipe. Ne mislim samo na ovu utakmicu, nego općenito, kazao je Peternac pa se osvrnuo i na VAR:

- Kad zbrojimo sve, od penala do VAR provjera... Uvijek kad se VAR zove, znači da nešto nije u redu. Ako je igrač tri-četiri metra iza, ne razumijem zašto se to gleda. Možda ja ne znam nogomet. Nešto se svira i ide se provjeravati, a da mi to ne možemo provjeriti, nije mi jasno...

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