VIDEO Je li Rudeš oštećen protiv Rijeke? Pogledajte slobodnjak zbog kojeg je Celjak pocrvenio

Rijeka je u Gorici pobijedila nemoćni Rudeš 2-1! Vignato je načeo domaćina, a Fruk potom zabio nesvakidašnju golčinu iz slobodnjaka. Skoko je ublažio poraz domaćina u nadoknadi. Crveni karton dobio je u 71. minuti Celjak, a iz tog faula je Fruk poentirao.

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Sudac Antonio Škobić nije previše oklijevao s crvenim kartonom, ali situaciju je nakon konzultacija s VAR sobom išao ponovno pregledati. Dantas je sjajno uposlio Adu-Adjeija koji je izbio pred Rogića, međutim pored Rogića iskosa je dolazio Bralić.

Celjak je povukao Engleza, a on je pao na travnjak. Iz novog kuta i ponovljene snimke viđeno je kako Celjak nije bio zadnji igrač obrane. Bralić je bio na rubu kaznenog prostora i vrlo izgledno je mogao stići do Adjeija.

Nakon revizije, Škobić je ostao pri prvotnoj odluci. Smatrao je kako Bralić ne bi stigao blokirati udarac Adjeija ili zaustaviti napadača na putu prema Rogiću.