Remi protiv Espanyola stvorio je još veći zaostatak za Real Madridom u La Ligi, ali nije poljuljao Sevillu koja dolazi u Zagreb osigurati kartu za osminu finala.

Dinamo i Sevilla u četvrtak od 18.45 igraju uzvratni susret šesnaestine finala Europske lige. Hrvatski prvak sjajno je odigrao u Španjolskoj i pokazao zube, no nažalost, skupo su ih koštale pogreške pa Andalužani s velikom prednošću 3-1 dolaze na Maksimir. No, bez obzira na veliku prednost, Julen Lopetegui poziva na oprez. A prvo pitanje koje je dobio bilo je 'plaši li se Mislava Oršića', čovjeka koji je utrpao tri gola Atalanti i Tottenhamu na Maksimiru. Upravo se u njega najviše i uzdaju navijači Dinama.

- Mislim da će oni igrati isto kao i u Sevilli. Oni u svakoj utakmici igraju na pobjedu, izlaze visoko i traže igru i loptu te će intenzitet i agresivnost biti još veći nego u prvoj utakmici. No, ako mi odigramo onako kako možemo i znamo, iskontrolirat ćemo Dinamo. Oni godinama igraju u Europi i navikli su na ovakve utakmice. Plašim li se Oršića? Jako ga dobro poznajem. Zabio je po tri gola Atalanti i Tottenhamu, zabijao je u mnogim europskim utakmicama. No, to je momčad puna kvalitetnih igrača i reprezentativaca koji bez problema mogu igrati u bilo kojoj ligi na svijetu. Oršić, Petković, Jurić, Emreli. To su sve sjajni igrači. Betis? Nama je najbitnija utakmica s Dinamom. Tek nakon nje ćemo razmišljati o drugima - kazao je trener Seville.

Španjolski trener ishvalio je Dinamo i pokazao kakav respekt gaji prema hrvatskom prvaku. Da je bilo malo sreće i više koncentracije, 'modri' su se mogli iz Andaluzije vratiti s aktivnim rezultatom. No, šansa i dalje postoji. Svi se nadaju kako će se ponoviti Tottenham.

- Rezultat prve utakmice nije bio realan. Dinamo je pokazao koliko je opasna i ozbiljna ekipa i ta utakmica je za nas bila strašno teška. Bit će i uzvratna, a jako dobro znamo za sve Dinamove velike pobjede protiv Tottenhama i Atalante i Oršićeve golove.

Željko Kopić muku muči s izostancima. Neće biti Luke Ivanušeca, Arijana Ademija, Dina Perića, Ramusa Lauritsena i Komnena Andrića, a nisu ni gosti iz Španjolske imuni na probleme. Utakmicu na Maksimiru propustit će Lamela, Martial i Suso, dok je Rekik upitan.

Maksimir je posebno mjesto za Ivana Rakitića. Tu je debitirao za Hrvatsku protiv Estonije 2007. godine i taj trenutak će pamtiti cijeli život. Povratak pred zagrebačku publiku probudit će velike emocije u njemu.

- Rakitić jako dobro poznaje i Dinamo i stadion i atmosferu koja nas čeka. Njegovo iskustvo puno toga donosi ekipi, ali što se tiče utakmice neće imati puno drukčiju ulogu nego inače. Svi će morati biti na maksimumu i dati sve od sebe da dođemo do cilja što će biti iznimno teško - kazao je Lopetegui.

I jedne i druge očekuju derbiji samo tri dana nakon utakmice. Dinamo će prvo mjesto u Prvoj HNL braniti u nedjelju u derbiju protiv Osijeka, a Sevilla igra gradski derbi protiv Betisa. Porazom bi se momčad Julena Lopeteguija još više udaljila od naslova prvaka. Španjolske novinare zanimala je razlika između ove dvije lige.

- Nije pametno uspoređivati hrvatsku i španjolsku ligu. Dinamo godinama igra u Europi i zna igrati ovakve utakmice kao i mi. Jako dobro znam da sutra igraju dvije jako dobre ekipe i da je Dinamo pun reprezentativaca i igrača koji bez sumnje mogu igrati u bilo kojoj ligi na svijetu - opet su iz Lopeteguijevih usta izlazile riječi pune poštovanja prema hrvatskom prvaku.

Riječ je potom preuzeo brazilski veznjak Fernando.

- Dinamo je opasna ekipa s vrlo brzim igračima koja nas je jako namučila u prvoj utakmici i očekujem da će nam sutra biti teško. Očekujem još jednu tešku i dobru utakmicu.Ne bih izdvojio nijednog igrača nego čitavu momčad koja je jako kvalitetna, koja stvara puno prilika, stišće visoko i kad napada to čini s pet ili šest igrača - kazao je veznjak Seville pa nastavio:

- Imamo veliku prednost iz prve utakmice, ali znamo o kakvom protivniku se radi. Oni mogu biti opasni, stavit će nas pod pritisak i neće nam to biti laka utakmica. Imamo puno ozljeda, ali tako to ide. Zadnje dvije sezone smo imali sreće s ozljedama, a sad nema utakmice u kojoj netko ne može igrati zbog ozljede, ali ovi koji su na raspolaganju dat će sve od sebe.

Ulaznice su rasprodane još u utorak, ali nažalost stadion neće biti pun. Dopušteni kapacitet je 40 posto pa će utakmicu na Maksimiru pratiti nešto više od 10.000 navijača. No, i dalje će to biti snažan vjetar u leđa Dinamu koji u četvrtak navečer lovi novo čudo u Europskoj ligi.