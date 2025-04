Trener Šibenika: Nema predaje do kraja. Dat ćemo sve od sebe

Šibenik je došao do jako bitne pobjede u borbi za ostanak. Momčad Rajka Vidovića pobijedila je Lokomotivu 2-1 na Kranjčevićevoj i time se približila na samo tri boda od devetoplasiranog Osijeka. Šibenik je do pobjede stigao golovima Lovre Kulušića i Ivana Laće, dok je za lokose zabio Komnen Andrić. Zadovoljan je nakon utakmice bio Vidović.

Lokomotiva i Šibenik sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Mislim da smo odigrali jednu jako dobru utakmicu od prve minute. Možemo reći da smo svih 90 minuta bili dobri, da smo ušli jako dobro, pokazali da želimo pobijediti. Nama je svaka utakmica ključna jer nam je svaki bod izuzetno bitan u ovoj borbi za ostanak - rekao je trener Šibenika pa dodao:

- Uspjeli smo se vratiti na ovakav način. To samo pokazuje karakter ove momčadi i da se mi sigurno nećemo do samog kraja predati. Dokle god postoji matematička šansa, mi ćemo svaku utakmicu dati sve od sebe i pokušati uzeti što više bodova. Na kraju ćemo vidjeti za koliko je to dovoljno.

Šibenčani su svoje napravili i sada će čekati kako će proći Osijek i Gorica u sutrašnjim dvobojima. Gorica dočekuje Dinamo u 15 sati, a Osijek gostuje u Rijeci u 20 sati.