Trener Southamptona: Drugi su ispred Oršića. Ja sam to odlučio

Lice Nathana Jonesa jedno je od omraženijih u Southamptonu, lučkom gradu na jugu Engleske. Velški strateg na klupi istoimenog engleskog prvoligaša niže loše rezultate, a prosvjedi protiv njega sve su glasniji.

I prije, ali posebice nakon susreta 23. kola Premier lige u kojem je Southampton šokantno izgubio kod kuće 1-2 od Wolverhamptona. 'Sveci' su imali vodstvo 1-0 i igrača više, ali nekako su uspjeli prosuti baš sve.

Bila je to utakmica u kojoj u zapisniku nije bilo niti jednog od dvojice hrvatskih igrača. Mislav Oršić i Duje Ćaleta-Car izostavljeni su za utakmicu, a detaljnije objašnjenje zašto je tako dao je menadžer 'svetaca'.

- To je bila moja odluka. Biram igrače i pokušavam pobijediti utakmice. Duje je, da budem pošten, imao malo nesreće. Vraćao se u formu i onda je suspendiran protiv Newcastlea. Mislav? Osjetili smo da su drugi jednostavno malo ispred njega, to je to. Ništa zlonamjerno ili loše - rekao je Jones na press konferenciji nakon utakmice.

Kratko je prokomentirao i pitanje o svojoj budućnosti na klupi engleskog prvoligaša.

- Nemam pojma - rekao je.

Dobra stvar za hrvatske nogometaše je što mu se klupa trese sve više kako dani prolaze i trenutno je samo pitanje trenutka kada će dobiti otkaz. Southampton se nalazi na posljednjem mjestu prvenstva.

