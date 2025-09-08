Trener srpskog borca izazvao kaos u Areni i razbjesnio Cro Copa. Sad se oglasio i Stošić

Borilački sport nikada nije bio popularniji u regiji, a to je dokazala i subotnja priredba FNC-a u zagrebačkoj Areni u čijem spektaklu je uživalo 15-ak tisuća ljudi. Ivan Vitasović je u borbi večeri nokautirao Darka Stošića i obranio pojas teške kategorije. Gledatelji su zadovoljni napustili dvoranu nakon pet i pol sati spektakla, ali organizatorima je ostao gorak okus u ustima zbog dva incidenta.

Šef FNC-a Dražen Forgač je šakom udario bivšeg borca FNC-a Abrahama Area koji je pao na pod, a potom ga je nepoznata osoba udarila nogom u glavu dok je bespomoćno ležao. Druga situacija eskalirala je nakon posljednjeg meča kada je David Radulović, trener Darka Stošića, bočicom gađao Mirana Fabijana, ali je pogodio sina legendarnog Mirka Filipovića.

Zagreb: Poznati na Fight Nation Championshipu - FNC 24 | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Cro Cop je poludio i krenuo na Radulovića koji mu se poslije meča ispričao. što je objavio sam hrvatski borac. A o svemu se oglasio i sam Stošić koji je ranije tijekom karijere često znao trenirati kod Filipovića u Gajnicama.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Vitasović - Darko Stošić | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- U svoje ime ispričavam se Mirku Filipoviću, koji je bio pored Mirana Fabjana u trenutku kada je došlo do incidenta između njega i Davida, trenera iz mog tima. Situacija se dogodila tijekom meča, pa sam tek kasnije saznao za to. Miran je svojim vikom i načinom navijanja iritirao sve oko sebe. Tada je nastala ta sporna situacija. Razumijem Davida, ali ne opravdavam njegovu reakciju. Najvažnije je da na kraju nitko nije bio ozbiljnije ozlijeđen.