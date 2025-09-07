Obavijesti

VIDEO Šef FNC-a u Areni udario bivšeg borca šakom u glavu!

Šef FNC-a, Dražen Forgač, udario je bivšeg borca te organizacije, Abrahama Area. Kako navode svjedoci, Forgač ga je išao ispratiti iz dvorane, ali su se navodno porječkali i počeo je sukob

Još jedan incident dogodio se na FNC-u u Zagrebu. Nakon što je boca doletjela u glavu sinu Mirka Filipovića, sada se pojavila snimka kako šef FNC organizacije, Dražen Forgač, udara jednu osobu u glavu u blizini oktogona. Saznalo se da se radi o bivšem borcu FNC organizacije Abrahamu Areu. Prije sukoba, Are je nekako uspio proći zaštitare i doći blizu oktogona gdje nije smio biti.

Kako se vidi na snimci, Forgač je Area htio ispratiti iz dvorane te su se navodno porječkali. Navodno je nešto što je Are rekao jako naljutilo Forgača te je udario bivšeg borca u glavu i krenuo je sukob. Neki očevidci kažu da je navodno Are prvi napao Forgača te da je on uzvratio. Zaštitari su brzo reagirali i na pod pritisnuli Area te je brzo izbačen iz Arene te ga je kasnije odvela i policija, piše Gol.hr.

Are se nekoć borio u American Top Teamu, kojeg također vodi Forgač te je nastupio i na Armagedonu. Tada se navodno posvađao s Forgačem i cijelom organizacijom i od tada ga nema u MMA svijetu. Navodno je pozadina sukoba ta da Are zamjera Forgaču da mu je usporio karijeru.

