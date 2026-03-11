Trener Strasbourga: Grmjet će na tribinama, poštujemo Rijeku

Rijeka u četvrtak 18.45 igra prvu utakmicu osmine finala Konferencijske lige na svojoj Rujevici. Protivnik je najbolja momčad ligaške faze, francuski Strasbourg, te je momčad Victora Sancheza pred jako teškim zadatkom. Uoči utakmice medijima se obratio trener francuske momčadi, Gary O'Neil.

- Velika utakmica za nas. Dobro smo putovali, dobro trenirali. Veliki je ulog u igri, jako dobar protivnik, ali dobri smo i mi. U ovoj fazi europskog natjecanja svaka je utakmica velika, ali u smislu pripreme za mene je kao svaka druga. Veselim se utakmici, osjećaju europskog gostovanja kod momčadi koja igra drukčiji nogomet od nas. Otkad sam tu dečki su sjajni i vjerujem u naš dobar meč - rekao je pa prokomentirao Rijeku:

- Rijeka je puna talenta, igraju izravni nogomet, dobri su iz prekida. Ovo je veliki događaj za njih. Vjerujem da će sve gorjeti na tribinama. Imamo veliki respekt za Rijeku, ali vjerujemo da im možemo napraviti probleme. Imamo nekih važnih izostanaka no imamo i širinu kadra. Želimo pobijediti, imati što bolji rezultat za uzvrat.

Rekao je i kakve ciljeve njegova momčad ima u Konferencijskoj ligi.

- Želimo osvojiti i francuski Kup i Konferencijsku ligu. Neću najavljivati našu taktiku, to je za naša četiri zida. Sve smo spremili, večer prije utakmice igrači mogu uživati gledajući Ligu prvaka i relaksirati se. Sve smo već napravili što se pripreme utakmice tiče. Vjerujem da će iskusniji sutra iznijeti najveći teret i pomoći našoj mladosti da napravimo veliki europski rezultat - zaključio je O'Neil.