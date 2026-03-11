Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAJAVIO SUSRET

Trener Strasbourga: Grmjet će na tribinama, poštujemo Rijeku

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Trener Strasbourga: Grmjet će na tribinama, poštujemo Rijeku
Foto: ALEXANDRE DIMOU/REUTERS

Veselim se utakmici, osjećaju europskog gostovanja kod momčadi koja igra drukčiji nogomet od nas. Otkad sam tu dečki su sjajni i vjerujem u naš dobar meč, rekao je Gary O'Neil

Rijeka u četvrtak 18.45 igra prvu utakmicu osmine finala Konferencijske lige na svojoj Rujevici. Protivnik je najbolja momčad ligaške faze, francuski Strasbourg, te je momčad Victora Sancheza pred jako teškim zadatkom. Uoči utakmice medijima se obratio trener francuske momčadi, Gary O'Neil.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Vukovar 1991 - Rijeka 0-1

Pokretanje videa...

Gol na utakmici Vukovar - Rijeka 01:57
Gol na utakmici Vukovar - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Velika utakmica za nas. Dobro smo putovali, dobro trenirali. Veliki je ulog u igri, jako dobar protivnik, ali dobri smo i mi. U ovoj fazi europskog natjecanja svaka je utakmica velika, ali u smislu pripreme za mene je kao svaka druga. Veselim se utakmici, osjećaju europskog gostovanja kod momčadi koja igra drukčiji nogomet od nas. Otkad sam tu dečki su sjajni i vjerujem u naš dobar meč - rekao je pa prokomentirao Rijeku:

- Rijeka je puna talenta, igraju izravni nogomet, dobri su iz prekida. Ovo je veliki događaj za njih. Vjerujem da će sve gorjeti na tribinama. Imamo veliki respekt za Rijeku, ali vjerujemo da im možemo napraviti probleme. Imamo nekih važnih izostanaka no imamo i širinu kadra. Želimo pobijediti, imati što bolji rezultat za uzvrat.

Rijeka: Rijeka i Lokomotiva sastali se u 24. kolu HNL-a
Rijeka: Rijeka i Lokomotiva sastali se u 24. kolu HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rekao je i kakve ciljeve njegova momčad ima u Konferencijskoj ligi.

- Želimo osvojiti i francuski Kup i Konferencijsku ligu. Neću najavljivati našu taktiku, to je za naša četiri zida. Sve smo spremili, večer prije utakmice igrači mogu uživati gledajući Ligu prvaka i relaksirati se. Sve smo već napravili što se pripreme utakmice tiče. Vjerujem da će iskusniji sutra iznijeti najveći teret i pomoći našoj mladosti da napravimo veliki europski rezultat - zaključio je O'Neil.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku
BIVŠA ZARUČNICA

FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku

Anamaria Goltes je slovenska manekenka koja je s Lukom Dončićem bila u vezi deset godina, a sada je njihovoj ljubavi došao kraj. Poznati košarkaš objavio je prekid zaruka i borbu za skrbništvo nad dvije kćeri
Incident u bolnici: Dončić došao na porod, majka zvala policiju
PIŠU SLOVENCI

Incident u bolnici: Dončić došao na porod, majka zvala policiju

Nakon što je Luka Dončić potvrdio raskid zaruka s Anamarijom Goltes, slovenski mediji prenijeli su informaciju kako je došlo do incidenta nakon poroda njihove druge kćeri. Anamaria je zvala policiju kada je došao Luka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026