Trener Strasbourga: Znao sam da prolazimo, bio sam miran...

Rijeka je još jednom pokazala da joj je mjesto u Europi. Ispala je od Strasbourga ukupnim rezultatom 3-2 iz Konferencijske lige, ali je u Francuskoj odigrala hrabru utakmicu, kao i na Rujevici, a u jednom trenutku imala i moćnog protivnika "na konopcima". Strasbourg se mučio, jedva se provukao dalje, ali njihov trener, Gary O'Neil, smatra kako su cijelu utakmicu imali pod kontrolom.

Foto: Antonio Bronic

- To je jedan od najvećih trenutaka u njihovim životima. Njihova obitelj je tamo, zabijaju, počinju vjerovati, u takvim trenucima je vrlo teško prekinuti njihov zamah. Ono što sam rekao na poluvremenu bilo je da ostanemo mirni. I ja sam bio miran jer sam imao osjećaj da kontroliramo utakmicu. Imali smo kontrolu, ali nam je nedostajalo završnice. Stvarali smo dovoljno prilika. Dolazili smo u kazneni prostor, ali na kraju igrači moraju pokazati kvalitetu. Trenutno nam nedostaje malo završnice - rekao je Gary O'Neil pa dodao:

- Neki igrači su puno igrali. Yassine se još privikava na ovu razinu, Godo, Enciso i Panichelli igraju u kontinuitetu… možda nam nedostaje svježine pred golom. Bio sam uvjeren da ćemo proći. Trebali smo nastaviti igrati svoju igru i biti spremni braniti se kao momčad. Momčad je ispoštovala sve što smo tražili. Mogli smo biti bolji u napadu, ali to ćemo analizirati drugi put. Najvažnije je ono što je ova momčad večeras ostvarila - plasman u četvrtfinale.

Strasbourg je imao šansi, bio jako opasan i zaista promašio nekoliko zicera, ali nije baš kontrolirao utakmicu. Rijeka je imala par "valova" dominacije i mogla je doči do šoka u Francuskoj. Ipak, nije uspjela i okreće se domaćim obavezama, gdje ju čeka HNL i Kup.