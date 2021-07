Gospodine Ćiro, kako će završiti finale Engleska - Italija, pitao sam trenera svih trenera prije početka finale UEFA EURO 2020.

'Sine, dobit će Talijani', šeretski se osmjehnuo Ćiro i sjeo kraj mene prije početka utakmice koju smo gledali u tvrđavi Revelin u Dubrovniku.

Cijeli svijet je gledao finale UEFA EURO 2020, no troje sretnika, Nada, Dragan i Kristijan doživjeli su nezaboravno iskustvo gledanja finala Europskog nogometnog prvenstva koje im je omogućio Heineken®. Još je malo ostalo do početka utakmice, a dobitnici nagradne igre i njihovi prijatelji su uživali u najboljem pivu. Utakmica je počela, a kraj mene je sjedio trener svih trenera. Nakon nepune dvije minute utakmice, Englezi su poveli golom Lukea Shawa koji je dočekao ubačaj Trippiera. To je bio najbrži gol u povijesti finala Europskih prvenstava. Kad su Englezi zabili gol, Ćiro je ostao smiren.

Stiglo je i poluvrijeme u kojem sam Ćiru upitao, hoće li Talijani pobijediti. Primaknuo se i rekao: 'Sine, bolji su. Na kraju će dobiti'. Počelo je drugo poluvrijeme, 'Gordi Albion' se povukao, a ubrzo se Leonardo Bonucci odlično snašao u 'petercu' Engleza i izjednačio. Tad sam pogledao prema Ćiri, a on se samo osmjehnuo. Nakon isteka 90 minuta, odigrali su se još produžeci. A onda su krenuli penali. Umjesto 'It's coming home' (hrv. vraća se kući), naslov europskog prvaka "It's coming to Rome" (hrv. dolazi u Rim).



Italija je srušila Englesku nakon penala 4-3 (1-1) i po drugi put osvojila naslov europskog prvaka. Okupljeni u Revelinu su bili zadovoljni igrom obje momčadi, a trener svih trenera nije skidao osmijeh s lica. Bez problema je prihvatio desetke zamolbi za fotografiranje, te svojim šarmom zabavio okupljene.