Trener Thuna: Hajduk je jači od Dinama u nekim aspektima...

Hajduk u četvrtak od 21 sat gostuje kod švicarskog prvaka Thuna u drugom kolu Konferencijske lige. Splićani u susret ulaze nakon velike pobjede protiv Ajaxa na Poljudu, dok je Thun u prvom kolu poražen na gostovanju kod nizozemskog Twentea. Uoči utakmice domaći trener Gian-Luca Privitelli najavio je ispunjene tribine i pohvalio igru Hajduka, a pritom je povukao zanimljivu usporedbu s Dinamom.

Švicarski strateg dobro je upoznat s hrvatskim nogometom. Njegov Thun ispao je od Dinama u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a Privitelli je sada objasnio što ga se posebno dojmilo u igri Hajduka.

- Dinamo i Hajduk su dosta slični. Hajduk igra u sustavu 4-3-3, s krilima koja stoje široko. Prije nego što je počela padati kiša u derbiju njihova igra bila je super. Posebno mi se dopada Hajdukov presing. Mi imamo naviku igrati pred dosta suparničkih navijača. Za nas to nije ništa novo. Igrali smo i u Nizozemskoj pred 30.000 navijača - rekao je Privitelli.

Trener Thuna posebno je pohvalio napadačku igru splitske momčadi u pobjedi protiv Ajaxa. Priznao je da ga razina Hajdukove igre nije iznenadila te da njegova momčad zna koliko je težak izazov očekuje.

- Kvaliteta Hajduka protiv Ajaxa me nije iznenadila, pogotovo u napadačkoj fazi. Svjesni smo da će biti jako teško, ali fokus je na nama. Spremni smo za taj izazov. Ne bih isticao nijednog igrača kod Hajduka. Imaju jako dobar napad - istaknuo je švicarski trener.

Potom je izdvojio i ono što Hajduk, prema njegovu mišljenju, čini posebno opasnim u usporedbi s Dinamom. Splićani će, uz to, imati priliku igrati na umjetnoj travi, podlozi na koju su domaćini naviknuti, dok gostujućim momčadima često predstavlja dodatnu poteškoću.

- Hajduk mi je u nekim aspektima opasniji od Dinama. Vertikalniji su, intenzivniji. Igramo na umjetnoj travi, što je za naše protivnike uvijek teško. Smatram da nema favorita u našoj utakmici - zaključio je Privitelli.