Trener Tottenhama: Mislim da Perišić više neće igrati za nas

Navijači Hajduka nadali su se kako će Ivana Perišića ugledati pod božićnim drvcem, ali po njihovu žalost, ozlijedio se u rujnu prošle godine pa će se morati još malo strpjeti.

Pokretanje videa ... Perišić radi s loptom | Video: Instagram

Podsjetimo, hrvatski reprezentativac ozlijedio je prednji križni ligament na treningu Tottenhama. Prvotna procjena oporavka bila je šest do osam mjeseci, no obzirom da Ivan naporno trenira svaki dan i već može normalno hodati, postoji mogućnost da se vrati na teren do kraja sezone. Obzirom na njegove izvrsne fizičke predispozicije i čeličnu disciplinu, u to nitko ni ne sumnja.

Ako se to i dogodi, čini se kako to neće biti u dresu Tottenhama s kojim mu na ljeto istječe ugovor. Trener Spursa Ange Postecoglou je, na press konferenciji uoči utakmice protiv Burnleyja u FA kupu, dobio pitanje hoće li Perišić zaigrati za klub do kraja sezone.

- Ivan se jako trudi da se što prije vrati nogometu. Očito se želi što prije vratiti i zaigrati za reprezentaciju na Euru. Njegov izostanak je veliki gubitak za nas. Mislio sam da će nam ove sezone dati značajan doprinos zbog svog iskustva i onoga što smo vidjeli u nekoliko utakmica kako je utjecao na našu igru. Ali, neće više igrati za nas. Malo je vjerojatno da se to dogodi - kazao je Postecoglou i tako otvorio mogućnost da se Perišić već na zimu vrati u Hajduk.

Vraća li se Perišić u Hajduk?

Perišić je prošle sezone bio neizostavni član prvih 11 Tottenhama, ali ove sezone promijenio se trener i formacija pa je pao u drugi plan. No, Ange Postecoglou ga je redovito koristio kao džokera s klupe, na lijevom krilu, kao igrača koji donosi razliku sa svojim iskustvom, energijom i prodornošću. Ipak, ozlijedio se i čini se kako je odradio svoje u londonskom klubu. Iako je mala vjerojatnost da zaigra do kraja sezone, navijači Hajduka čekaju ga raširenih ruku i nadaju se. Obećao je da će doći...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Perišićev glavni cilj je biti spreman za Europsko prvenstvo u Njemačkoj, gdje bi se mogao i oprostiti od reprezentacije, a naravno, želja mu je što ranije vratiti se na teren te tako natjecanje dočekati u punoj formi. I u toj priči opet se pojavio Hajduk. Ako Perišić do veljače bude spreman, postoji mogućnost da se priključi Splićanima i prije ljeta.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Ivan je sad ozlijeđen. Želim mu što brži oporavak. Trebamo vidjeti kad će početi trčati. Tada moramo vidjeti mogućnosti. Nasreću, kod nas prijelazni rok traje do sredine veljače. Do tad se njegovo zdravstveno stanje može značajno poboljšati. Moramo vidjeti realno stanje da možemo anticipirati kada će moći početi ozbiljno trenirati, igrati... Dijalog postoji, a mi ćemo donijeti odluku koja je najbolja za sve - rekao je sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius.

Perišić već neko vrijeme boravi u Splitu pa je tako jedan trening odradio i s Marinom Ljubičićem. Transfer će se kad tad dogoditi. Želja je obostrana, ali navijači će se morati još malo strpjeti. Čini se da će uskoro biti vrime.