Trener Vukovara: U Osijeku je sve bolje nego u Vinkovcima

Vukovar će protiv Istre 1961 u 21. kolu HNL-a igrati na Gradskom vrtu gdje se preselio nakon stadiona u Vinkovcima. U srijedu je obavljen test na kojem je ustanovljeno da je sve u redu s travnjakom, VAR sustavom i reflektorima, a HNS-ova komisija je zadovoljna i stadion je spreman za upotrebu. Trener Vukovaraca Silvijo Čabraja također je zadovoljan.

- Gradski vrt ima tradiciju. Sve je napravljeno prije puno godina, ali i dalje, od svlačionica do terena, sve je znatno bolje nego u Vinkovcima - rekao je i dodao:

- Svaka utakmica je priča za sebe. Loše smo krenuli. Ovu sezonu imamo dva poraza. Naravno da želimo dati sve od sebe i biti konkurentni. Jedino nam je u igri pobjeda. Nadam se da će prva utakmica na Gradskom vrtu biti dobra i da ćemo je pamtiti po svjetlu.

Velika Gorica: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice HNK Gorica i NK Vukovar | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Vukovar je nakon pobjede Osijeka protiv Rijeke (1-0) ostao posljednja momčad HNL-a s 15 bodova, a ove sezone ima samo tri pobjede u 20 utakmica.