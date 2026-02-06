Svaka utakmica je priča za sebe. Loše smo krenuli. Ovu sezonu imamo dva poraza. Naravno da želimo dati sve od sebe i biti konkurentni. Jedino nam je u igri pobjeda, rekao je Silvijo Čabraja u najavi utakmice s Istrom
Trener Vukovara: U Osijeku je sve bolje nego u Vinkovcima
Vukovar će protiv Istre 1961 u 21. kolu HNL-a igrati na Gradskom vrtu gdje se preselio nakon stadiona u Vinkovcima. U srijedu je obavljen test na kojem je ustanovljeno da je sve u redu s travnjakom, VAR sustavom i reflektorima, a HNS-ova komisija je zadovoljna i stadion je spreman za upotrebu. Trener Vukovaraca Silvijo Čabraja također je zadovoljan.
- Gradski vrt ima tradiciju. Sve je napravljeno prije puno godina, ali i dalje, od svlačionica do terena, sve je znatno bolje nego u Vinkovcima - rekao je i dodao:
- Svaka utakmica je priča za sebe. Loše smo krenuli. Ovu sezonu imamo dva poraza. Naravno da želimo dati sve od sebe i biti konkurentni. Jedino nam je u igri pobjeda. Nadam se da će prva utakmica na Gradskom vrtu biti dobra i da ćemo je pamtiti po svjetlu.
Vukovar je nakon pobjede Osijeka protiv Rijeke (1-0) ostao posljednja momčad HNL-a s 15 bodova, a ove sezone ima samo tri pobjede u 20 utakmica.
