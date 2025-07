Trener Zire: 'Znao sam da će suci biti naklonjeni Hajduku, isto nas očekuje i na Poljudu'

Hajduk ni nakon četiri godine nije uspio ostvariti pobjedu u gostima kada su u pitanju europska natjecanja. "Bili" su umalo poraženi u Azerbajdžanu na gostovanju protiv Zire u drugom pretkolu Konferencijske lige. Domaćin je poveo u 31. minuti preko Brahima Konatea, a Anthony Kalik izjednačio je u 68. minuti i postavio konačnih 1-1.

Utakmica je bila poprilično čvrsta i tvrda, s mnoštvom prekršaja, a čestom sjeckanju igre pridonio je i kriterij grčkog suca Christosa Vergetisa. Na kriterij se požalio i trener Zire, Rašad Sadigov. Naglasio je da su suci bili na strani Hajduka u ovoj utakmici te da očekuje sličan scenarij i na Poljudu za tjedan dana u uzvratnoj utakmici.

- Nakon ovakve prve utakmice imamo podjednake šanse za prolazak kao i Hajduk. Naravno, Hajduk će imati podršku svojih navijača na Poljudu u uzvratu, ali mi smo na to spremni. Što se tiče suđenja, nije bilo nekih velikih grešaka, no sudac je neke male prekršaje sudio u korist našeg protivnika. Bio sam spreman na to i znam da će suci biti naklonjeni protivniku - rekao je Sadigov.

Zira je bila nešto bolja u prvom poluvremenu, dok je Hajduk uspostavio kontrolu tek nakon zamjena na početku drugog dijela.

- Gledali smo zanimljivu i napetu utakmicu. U prvom poluvremenu obje su momčadi igrale opreznije i čekale pogrešku protivnika. Prvi su pogriješili oni, i mi smo to iskoristili i zabili. Imali smo i šanse za drugi gol, ali ih, nažalost, nismo iskoristili. Mislim da smo mi bili bliže pobjedi - izjavio je Sadigov.

Trener Zire istaknuo je da neriješen ishod ne znači mnogo uoči uzvrata i da će sve biti odlučeno u Splitu.

- Ovaj rezultat ne znači ništa prije uzvrata. Sudbina obje momčadi odlučit će se u Hrvatskoj. Želimo pobijediti u gostima - poručio je Sadigov.