Obavijesti

Sport

Komentari 0
UOČI OSIJEKA

Trenera Dinama pitali boji li se smjene: 'Imam jednu misao...'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Trenera Dinama pitali boji li se smjene: 'Imam jednu misao...'
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novi igrači još nisu na sto posto, ali sigurno će nam biti pojačanja. Vidjet ćemo još koliko ćemo ih koristiti, kazao je Mario Kovačević uoči Osijeka i otkrio da je Robert Mudražija neće putovati u Slavoniju

Admiral

Nakon kiksa protiv Istre (2-2) i neuvjerljive predstave u pobjedi protiv Gorice (1-0), status trenera Marija Kovačevića opet se uzdrmao, prvi put ove sezone. Dinamu, ali pogotovo njemu samom, trebala je jedna laganija utakmica, bez stresa, u kojoj će riješiti neke nedoumice i napuniti se samopouzdanjem.

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Bedem - Dinamo VIDEO
Golovi na utakmici Bedem - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Susret u Ivankovu bio je upravo to. Modri su slavili 4-0 protiv petoligaša Bedema i plasirali se u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa, a ta utakmica poslužila je treneru Dinama da testira na koje igrače iz drugog plana može računati u ostatku sezone, kad raspored bude zgusnut. Nakon obaveza u Kupu, hrvatski prvak okreće se prvenstvu. Danas od 17 sati gostuje kod Osijeka u 7. kolu HNL-a, a utakmica je najavio Mario Kovačević.

- Stanje u momčadi je dobro. Bruno Goda je u petak ujutro prijavio bolest, pa na njega nećemo moći računati u ovoj utakmici. Vraća nam se kapetan Mišić, a kup-utakmica nam je dobro došla i spremni čekamo utakmicu protiv Osijeka. Oni su dobro ušli u sezonu, igraju otvoreno i znamo da nas ne čeka lagan posao. Na Opus Areni je uvijek lijepo igrati, u njihovoj se momčadi dosta toga vrti oko Luke Vrbančića, a imaju dobra krila i opasnog napadača, iako su i prodali dio igrača. No, ono što ponavljam jest da smo mi najbitniji i vjerujem da ćemo biti onakvi kakvi želimo i pobijediti, ali Osječane cijenimo i poštujemo.

Mario Kovačević na konferenciji za medije nakon utakmice s Goricom
Mario Kovačević na konferenciji za medije nakon utakmice s Goricom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Novinari su ga upitali i pribojava li se smjene nakon neuvjerljivih igara njegove momčadi u posljednje vrijeme...

- Oko trenera su uvijek priče. Ne, nisam smijenjen i ne razmišljam o tome. Trenutačno imam samo jednu misao, a to je da budemo bolji protiv Osijeka nego u dosadašnjim utakmicama, vjerujem da ćemo biti takvi. Ostalo ne bih komentirao.

Kovačević ima širok roster i nekoliko kvalitetnih rješenja na svakoj poziciji, a to će mu biti izuzetno važno kako bi mogao paralelno uspješno "gurati" u Europi i HNL-u. Već u četvrtak "modri" gostuju kod Hapoel Beer Sheeve u prvom kolu Europske lige pa je najavio kako će u Osijeku dati priliku i onima iz drugog plana. 

Bedem i Dinamo sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Bedem i Dinamo sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Kod nas je svaka utakmica bitna. Rasporedit ćemo snage, ovi koji su iznijeli dosadašnji dio prvenstva će više igrati, naravno, a želimo da i novi igrači budu na sto posto. Što se tiče sastava za Osijek, vidjet ćemo još. Najbitnije je da smo uglavnom zdravi, a ostalo ćemo razmisliti i rasporediti. Koristit ćemo igrače i novi igrači će nam sigurno biti pojačanja, vidjet ćemo koliko ćemo ih koristiti. Oni još možda nisu na sto posto, ali u dobrom su stanju i želimo da što prije budu na svom maksimumu - kazao je trener Dinama pa otkrio koga od igrača je ostavio u Zagrebu:

- Stalno ponavljam da imamo veliku konkurenciju i puno dobrih igrača. Što se tiče Osijeka, Topić će ići na put, a Mudražija ne ide. 

Standings provided by Sofascore

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...
KAPETANOVA MADRIDSKA VILA

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...

Modrić je za sobom u Madridu ostavio veliko nasljeđe i 28 trofeja po čemu je rekorder kluba. U glavnom gradu Španjolske je godinama živio u naselju La Moraleja, u vili s okućnicom na 2700 kvadrata
FOTO Kritizirali je zbog grudi. Povukla se, vratila pa rasturila
JAČA NEGO IKAD

FOTO Kritizirali je zbog grudi. Povukla se, vratila pa rasturila

Amanda Anisimova se, nakon godina borbe s mentalnim zdravljem, obiteljskom tragedijom i online zlostavljanjem, trijumfalno vratila vrhunskim teniskim rezultatima u 2025. i finalima dva Grand Slama
FOTO Filmska ljubav Baturinina trenera: Ljubi 12 godina stariju, zbog njega ostavila milijunaša!
BRILJIRA U ITALIJI

FOTO Filmska ljubav Baturinina trenera: Ljubi 12 godina stariju, zbog njega ostavila milijunaša!

Elie Taktouk, bogati nigerijski biznismen, bio je oženjen libanonskom manekenkom Daniellom Semaan 1998., ali su se razveli 2011. kada ga je Daniella napustila zbog Cesca Fabregasa, bivše zvijezde Arsenala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026