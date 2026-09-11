Trenera Dinama pitali boji li se smjene: 'Imam jednu misao...'

Nakon kiksa protiv Istre (2-2) i neuvjerljive predstave u pobjedi protiv Gorice (1-0), status trenera Marija Kovačevića opet se uzdrmao, prvi put ove sezone. Dinamu, ali pogotovo njemu samom, trebala je jedna laganija utakmica, bez stresa, u kojoj će riješiti neke nedoumice i napuniti se samopouzdanjem.

Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Bedem - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Susret u Ivankovu bio je upravo to. Modri su slavili 4-0 protiv petoligaša Bedema i plasirali se u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa, a ta utakmica poslužila je treneru Dinama da testira na koje igrače iz drugog plana može računati u ostatku sezone, kad raspored bude zgusnut. Nakon obaveza u Kupu, hrvatski prvak okreće se prvenstvu. Danas od 17 sati gostuje kod Osijeka u 7. kolu HNL-a, a utakmica je najavio Mario Kovačević.

- Stanje u momčadi je dobro. Bruno Goda je u petak ujutro prijavio bolest, pa na njega nećemo moći računati u ovoj utakmici. Vraća nam se kapetan Mišić, a kup-utakmica nam je dobro došla i spremni čekamo utakmicu protiv Osijeka. Oni su dobro ušli u sezonu, igraju otvoreno i znamo da nas ne čeka lagan posao. Na Opus Areni je uvijek lijepo igrati, u njihovoj se momčadi dosta toga vrti oko Luke Vrbančića, a imaju dobra krila i opasnog napadača, iako su i prodali dio igrača. No, ono što ponavljam jest da smo mi najbitniji i vjerujem da ćemo biti onakvi kakvi želimo i pobijediti, ali Osječane cijenimo i poštujemo.

Mario Kovačević na konferenciji za medije nakon utakmice s Goricom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Novinari su ga upitali i pribojava li se smjene nakon neuvjerljivih igara njegove momčadi u posljednje vrijeme...

- Oko trenera su uvijek priče. Ne, nisam smijenjen i ne razmišljam o tome. Trenutačno imam samo jednu misao, a to je da budemo bolji protiv Osijeka nego u dosadašnjim utakmicama, vjerujem da ćemo biti takvi. Ostalo ne bih komentirao.

Kovačević ima širok roster i nekoliko kvalitetnih rješenja na svakoj poziciji, a to će mu biti izuzetno važno kako bi mogao paralelno uspješno "gurati" u Europi i HNL-u. Već u četvrtak "modri" gostuju kod Hapoel Beer Sheeve u prvom kolu Europske lige pa je najavio kako će u Osijeku dati priliku i onima iz drugog plana.

Bedem i Dinamo sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Kod nas je svaka utakmica bitna. Rasporedit ćemo snage, ovi koji su iznijeli dosadašnji dio prvenstva će više igrati, naravno, a želimo da i novi igrači budu na sto posto. Što se tiče sastava za Osijek, vidjet ćemo još. Najbitnije je da smo uglavnom zdravi, a ostalo ćemo razmisliti i rasporediti. Koristit ćemo igrače i novi igrači će nam sigurno biti pojačanja, vidjet ćemo koliko ćemo ih koristiti. Oni još možda nisu na sto posto, ali u dobrom su stanju i želimo da što prije budu na svom maksimumu - kazao je trener Dinama pa otkrio koga od igrača je ostavio u Zagrebu:

- Stalno ponavljam da imamo veliku konkurenciju i puno dobrih igrača. Što se tiče Osijeka, Topić će ići na put, a Mudražija ne ide.