Trenirao je Vonn, a sad će biti trener norveške reprezentacije

Norveška skijaška legenda Aksel Lund Svindal pridružio se trenerskom stožeru norveške nacionalne alpske reprezentacije. Svindal, posljednji Norvežanin koji je osvojio olimpijsko zlato u alpskom skijanju, još 2018. godine, izjavio je da je prihvatio ovaj angažman na nepuno radno vrijeme nakon što su mu to predložili sadašnji članovi tima.

- Kada su mi se ovog ljeta obratili sportaši i treneri s konkretnim izazovom i prijedlogom kako bih mogao doprinijeti, pomislio sam da to zvuči vrlo uzbudljivo - rekao je 43-godišnji Svindal, koji je karijeru završio 2019. godine zbog kroničnih ozljeda koljena.

Svindal, koji je 2022. godine bio podvrgnut operaciji nakon dijagnoze raka testisa, bio je dio trenerskog tima Lindsey Vonn uoči ovogodišnjih Zimskih olimpijskih igara. Bio je velika zvijezda na Igrama u Vancouveru 2010. godine, gdje je osvojio zlato u superveleslalomu, srebro u spustu i broncu u veleslalomu. Osam godina kasnije, u Pyeongchangu, osvojio je zlato u spustu.

Bio je peterostruki svjetski prvak, a dvaput je osvojio i ukupni naslov pobjednika Svjetskog kupa, 2007. i 2009. godine. Na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, Norveška je u alpskom skijanju osvojila samo dvije medalje – jednu srebrnu i jednu brončanu. Na Igrama 2022. godine osvojili su četiri medalje, ali nijedna nije bila zlatna.

- Imamo snažnu skupinu sportaša i trenera koji neprestano rade na daljnjem razvoju - rekao je Claus Ryste, sportski direktor norveške reprezentacije u alpskom skijanju. - Aksel poznaje vrhunski sport iz obje perspektive i razumije što je potrebno za uspjeh na najvišoj razini. Vjerujemo da može pružiti vrijedne uvide koji će nam pomoći da napravimo daljnje korake naprijed - dodao je.

Prema navodima norveškog tiska, Svindal je već s reprezentacijom na pripremnom kampu uoči početka sezone Svjetskog kupa u Söldenu, a doprinosit će i u određenim trenucima tijekom sezone. Jedna od zvijezda koje nisu na kampu jest Aleksander Aamodt Kilde, koji je prošlog tjedna pri padu tijekom treninga spusta u Čileu potrgao Ahilovu tetivu.