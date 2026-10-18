FOTO Skijaška kraljica slavi 42. rođendan! Postala je ikona i van staze, a oporavlja se sjajno

Tamo je doživjela stravičan pad tek 13 sekundi nakon starta spusta, kada je rukom zapela za vrata i izgubila kontrolu pri ogromnoj brzini. Helikopterom je odmah prebačena u bolnicu, gdje su ustanovljeni višestruki prijelomi lijeve noge, puknuće desnog gležnja, a morala je proći i hitnu fasciotomiju kako bi joj liječnici spasili nogu. Sama Vonn kasnije je potvrdila da njezino ozlijeđeno koljeno nije bilo primarni uzrok nesreće. | Foto: Instagram