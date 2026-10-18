FOTO Skijaška kraljica slavi 42. rođendan! Postala je ikona i van staze, a oporavlja se sjajno

Američka skijaška ikona Lindsey Vonn danas slavi 42. rođendan, a iza nje je jedna od najimpresivnijih karijera u povijesti sporta. Osvojila je sve što se moglo osvojiti, a sada se oporavlja od stravične ozljede
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Rođena 18. listopada 1984. godine u Minnesoti kao Lindsey Kildow, na skije je stala već s tri godine zahvaljujući ocu i djedu. Njezin talent brzo je prepoznat, a obitelj se preselila u Colorado kako bi se mogla ozbiljnije posvetiti treninzima u planinskim uvjetima.
| Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Rođena 18. listopada 1984. godine u Minnesoti kao Lindsey Kildow, na skije je stala već s tri godine zahvaljujući ocu i djedu. Njezin talent brzo je prepoznat, a obitelj se preselila u Colorado kako bi se mogla ozbiljnije posvetiti treninzima u planinskim uvjetima. |
Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Rođena 18. listopada 1984. godine u Minnesoti kao Lindsey Kildow, na skije je stala već s tri godine zahvaljujući ocu i djedu. Njezin talent brzo je prepoznat, a obitelj se preselila u Colorado kako bi se mogla ozbiljnije posvetiti treninzima u planinskim uvjetima.
| Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Instagram
Na međunarodnu scenu stupila je vrlo rano, a prvu pobjedu u Svjetskom kupu ostvarila je krajem 2004. godine u kanadskom Lake Louiseu.
| Foto: Denis Balibouse
Foto Players.co; instagram.com/players
Tijekom svoje impresivne karijere osvojila je četiri velika Kristalna globusa kao ukupna pobjednica Svjetskog kupa, postavši uz to prva Amerikanka sa zlatom u olimpijskom spustu na Igrama u Vancouveru 2010. godine.
| Foto: ERIC GAILLARD
Foto Instagram
Foto Instagram
Vonn je briljirala u brzim disciplinama, osvojivši osam sezonskih naslova u spustu i pet u superveleslalomu. Njezina 82 slavlja u utrkama Svjetskog kupa godinama su bila nedostižan ženski rekord, sve dok je nije prestigla sunarodnjakinja Mikaela Shiffrin.
| Foto: Christopher Creveling/REUTERS
Nakon što se 2019. godine povukla iz sporta zbog bolova i niza teških ozljeda koljena, Vonn je iznenadila svijet krajem 2024. godine. Operirala je desno koljeno i ugradila parcijalne dijelove od titana, što joj je omogućilo nevjerojatan povratak natjecateljskom skijanju. Nedugo zatim upisala je povijesnu pobjedu u švicarskom St. Moritzu, postavši najstarija pobjednica spusta ikad, a svoj ukupni broj pobjeda podigla je na 84.
| Foto: instagram
Unatoč sjajnoj formi, ova godina donijela je jedan od najtežih trenutaka u njezinom životu. Krajem siječnja, neposredno prije Zimskih olimpijskih igara 2026. godine, na treningu u Švicarskoj pretrpjela je tešku ozljedu i puknuće prednjeg križnog ligamenta u lijevom koljenu. Iako su mnogi smatrali da je time njezina sezona i karijera gotova, Amerikanka je odbila odustati te je čvrsto odlučila nastupiti u talijanskoj Cortini d'Ampezzo.
| Foto: Denis Balibouse
Tamo je doživjela stravičan pad tek 13 sekundi nakon starta spusta, kada je rukom zapela za vrata i izgubila kontrolu pri ogromnoj brzini. Helikopterom je odmah prebačena u bolnicu, gdje su ustanovljeni višestruki prijelomi lijeve noge, puknuće desnog gležnja, a morala je proći i hitnu fasciotomiju kako bi joj liječnici spasili nogu. Sama Vonn kasnije je potvrdila da njezino ozlijeđeno koljeno nije bilo primarni uzrok nesreće.
| Foto: Instagram
- Bila sam tek pet centimetara preblizu na svojoj liniji, desna ruka mi je zapela za vrata i to je rezultiralo padom. Moj potrgani ligament i prijašnje ozljede nisu imali nikakve veze s tim - poručila je Vonn nakon operacije.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Nakon višetjednog boravka u talijanskoj bolnici, prebačena je u Sjedinjene Američke Države gdje nastavlja s mukotrpnim oporavkom. Vonn je bila prisiljena koristiti invalidska kolica tjednima, a u javnim istupima priznala je da joj je najveći izazov predstavljao gubitak potpune samostalnosti. Ipak, redovito putem društvenih mreža obavještava fanove o napretku, dijeli detalje s teških rehabilitacija i prkosi zlim jezicima ne gubeći svoj prepoznatljivi optimizam.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Iako ju čeka još jedna operacija, pozvana je u američku reprezentaciju te se očekuje da bi uskoro ponovo mogla na skije.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Uz velike sportske uspjehe, privatni život američke zvijezde često je punio naslovnice svjetskih tabloida. Nakon razvoda od bivšeg supruga i trenera Thomasa Vonna, s kojim je u braku bila šest godina, najviše pažnje izazvala je njezina veza s legendarnim golferom Tigerom Woodsom.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Par je bio zajedno oko dvije godine, a prekinuli su 2015. prvenstveno zbog prevelikih obveza i pretrpanog rasporeda oboje sportaša.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Izvan staza, slavljenica je duboko posvećena pomaganju mladima kroz svoju organizaciju Lindsey Vonn Foundation. Cilj te zaklade je osnaživanje djevojčica iz siromašnijih sredina putem sportskih stipendija i raznih edukativnih programa o liderstvu.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nedavno je pokrenula i inicijativu Vonn Vision kojom želi osigurati opremu, financijsku podršku i savjete budućim skijašicama, uklanjajući tako prepreke s kojima se i sama susretala u danima probijanja prema vrhu.
| Foto: Instagram
Foto Players.co; instagram.com/players
Foto Players.co; instagram.com/players
Foto ERIC GAILLARD
Foto ERIC GAILLARD
Foto Angelina Katsanis/REUTERS
Foto Players.co; instagram.com/players
Foto Denis Balibouse
Foto Players.co; instagram.com/players
Foto Romina Amato
Foto Denis Balibouse
Foto O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Foto Benkey/PRESS ASSOCIATION
Foto Benkey/PRESS ASSOCIATION
Foto Apega/ABACAPRESS.COM/Press Association/PIXSELL
Foto ESPN/screenshot
Foto Players.co; instagram.com/players
Foto Players.co; instagram.com/players
Foto Apega/ABACAPRESS.COM/Press Association/PIXSELL
Foto Players.co; instagram.com/players
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram