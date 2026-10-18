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VELIKA LINDSEY VONN

FOTO Skijaška kraljica slavi 42. rođendan! Postala je ikona i van staze, a oporavlja se sjajno

Američka skijaška ikona Lindsey Vonn danas slavi 42. rođendan, a iza nje je jedna od najimpresivnijih karijera u povijesti sporta. Osvojila je sve što se moglo osvojiti, a sada se oporavlja od stravične ozljede
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Laureus World Sports Awards
Rođena 18. listopada 1984. godine u Minnesoti kao Lindsey Kildow, na skije je stala već s tri godine zahvaljujući ocu i djedu. Njezin talent brzo je prepoznat, a obitelj se preselila u Colorado kako bi se mogla ozbiljnije posvetiti treninzima u planinskim uvjetima. | Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
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Rođena 18. listopada 1984. godine u Minnesoti kao Lindsey Kildow, na skije je stala već s tri godine zahvaljujući ocu i djedu. Njezin talent brzo je prepoznat, a obitelj se preselila u Colorado kako bi se mogla ozbiljnije posvetiti treninzima u planinskim uvjetima. | Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Komentari 0

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