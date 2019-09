'Trenirao sam po 14-15 sati dnevno, ali najvažnija je glava'

Uh, vidio sam i pročitao što se dogodilo Tomislavu Turčinu, ne poznajem tog dečka, ali mi ga je strašno žao. Odmah se se prisjetio i svojih problema s takvim ozljedama, kaže Marijan Buljat (38).

Jedini nogometaš koji je u HNL-u branio boje Dinama, Hajduka, Osijeka i Rijeke također je u igračkoj karijeri prošao puno teških ozljeda, a dvaput (kao i Turčin) lomio nogu. Marijanu Buljatu prvi se lom noge dogodio s 25, drugi s 28 godina.

Foto: Nino Strmotić/PIXSELL

- Gledajte, medicina napreduje svakoga dana, siguran sam kako se i on može uspješno vratiti nogometu. Samo treba biti ustrajan, jak u glavi i vjerovati u najbolji ishod - kaže nam Marijan Buljat, pa nastavlja:

- Ja sam poslije prvog loma noge počeo trčati već nakon 3,5 mjeseci, ali sam povratak u pravu formu čekao oko godinu, godinu i pol dana. Dobro sam se ja osjećao, ali rijetko naiđete i na trenera koji će vam vjerovati kao prije, nakon što ste imali takvu ozljedu.

Bivši reprezentativac s dva nastupa za 'vatrene' dodaje...

- Jako je bitno da vas poslije svega zaobiđu i one manje ozljede, problemi s mišićima. Mene je to zaobišlo, ali sam bio svjestan kako je moja karijera poslije drugog loma noge bila gotova. To mi je bila druga takva ozljeda u samo tri godine (prva u Dinamu, druga u Hajduku), više se nije imalo smisla mučiti.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

A koliko ste teško vratiti na travnjak poslije takve vrste ozljede?

- Ma sve je u glavi, uz današnju medicinu se svatko može vratiti na teren, samo u to treba maksimalno vjerovati. Evo, ja sam poslije prvog loma noge svakodnevno trenirao po 14-15 sati, trčao po pijesku, radio s gumama, bio na masažama... sve u dogovoru s Miljenkom Rakom. Sve je u glavi, vjerujem da će se i ovaj dečko što prije i uspješnije vratiti nogometu - završio je Buljat.