'Tresla me fibra 39.5! Na sreću nije korona, nego obična gripa'

Strah od pandemije korona virusa zaustavio je sportska natjecanja gotovo u cijelom svijetu. Jedna od rijetkih oaza u kojoj se nogomet još uvijek igra, i to s gledateljima na tribinama, ruska je Premijer liga. Doduše, susret CSKA i Ufe u Moskvi (0-0) igran je bez gledatelja predostrožnosti radi, no ostali su igrali normalno.

- Za sada je tako kako je, igra se normalno bez ograničenja. Razgovarao sam s prevoditeljem i on mi kaže da nema nikakvih posebnih novosti, pogotovo u ovom dijelu Rusije gdje sam ja. Korona se pojavila na dalekom istoku zemlje, ali Rusija je ogromna, oni su tamo daleko uz granicu s Kinom, do tamo je osam sati leta... Za sada je sve pod kontrolom, nije uzelo maha kao u ostatku Europe, život i prvenstvo normalno se odvijaju - otkrio nam je bivši igrač Hajduka Zoran Nižić koji igra za Ahmat iz Groznoga.

Grozni je u Čečeniji, na jugozapadu Rusije. A zanimljivo je kako su Nižić i dobar dio njegovih suigrača do nedavno imali velikih zdravstvenih problema, gripu praćenu visokim temperaturama, no na sreću nije bila riječ o koroni, nego običnoj sezonskoj gripi.

- Situacija je bila baš loša, većina suigrača iz svlačionice imala je gripu tijekom priprema, njih 12, a ja sam je dobio u najgore vrijeme, nakon prve utakmice. Nikad se tako loše u životu nisam osjećao, imao sam temperaturu 39.5. Izolirali su me od ostalih suigrača u hotelskoj sobi, samo je klupski liječnik smio do mene. On mi je donosio hranu i lijekove, bio uz mene tih par dana dok je temperatura pala. Na sreću, bila je to obična sezonska gripa, koja me jako iscrpila, još uvijek nisam došao sebi. Ne sjećam se da sam se ikad u životu lošije osjećao.

Nižić je sada dobro, no jednu brigu zamijenila je druga. Supruga mu uskoro treba roditi, ona i kćerkica su u Splitu, a on u Groznom.... Obzirom na novonastalu situaciju one ne mogu do njega, ali ni on do njih, kako je i planirao u reprezentativnoj stanci.

- Svi planovi pali su u vodu, pitanje je hoće li zrakoplovi letjeti, a još veće pitanje je hoću li se moći vratiti ako problem s koronom uhvati maha. Situacija je baš nezgodna, neizvjesno je što će se događati, i to je najgore - kaže Nižić, kome ne preostaje ništa nego strpljivo čekati upute kluba.

- Za sada je sve po starom, idući tjedan ćemo znati hoćemo li smjeti putovati u reprezentativnoj stanci ili ne i hoće li biti kakvih ograničenja u treninzima i utakmicama. Nadajmo se svi da neće... - kaže Nižić koji savjetuje svima da ne podlegnu glasinama i širenju panike.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Tragedija je to se sve može čuti. Ljudi su skloni slušati neprovjerene vijesti i upute, ili poznate osobe koje nemaju pojma o medicini, umjesto da slušaju liječnike koji su se školovali i koji znaju što i kako treba napraviti u ovoj situaciji.

Za njega bi bilo najbolje da je sa svojom obitelji, no po svemu sudeći to neće biti moguće.

- Najsretniji sam kad sam u krugu obitelji, ali iskreno, iako je ovdje situacija s koronom bolja nego kod nas, drže mi je da su dole, kod kuće, nego ovdje. Razdvojenost nam teško pada, ali nekako ipak mislim da će se lakše snaći, doma je uvijek lakše. A možda i ja dobijem dozvolu kluba i otputujem ih vidjeti... - nada se Nižić.