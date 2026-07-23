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RIJEDAK USPJEH

Tri europske pobjede u tjednu: Kad je zadnji put to HNL imao i koliko je osvojio za koeficijent?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 4 min
Tri europske pobjede u tjednu: Kad je zadnji put to HNL imao i koliko je osvojio za koeficijent?
Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Dinamo kiksao, a Varaždin, Rijeka i Hajduk razvalili Europu! Hrvatska upisala rijetki tjedan snova i lovi skok na koeficijentnoj ljestvici

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Ne događa se često da u jednom europskom tjednu Dinamo ne pobijedi, a to učine svi drugi hrvatski predstavnici. Eto, ovaj se dogodilo. "Modri" su u utorak, kao jedini gosti ovaj tjedan, remizirali 1-1 kod Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka, a u četvrtak su vrijedne pobjede u Europi ostvarili Varaždin (protiv Jabloneca 3-2), Rijeka (protiv Derry Cityja 1-0) i Hajduk (protiv Pafosa 2-0).

POGLEDAJTE GALERIJU:

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koliko je rijedak to uspjeh pokazuje činjenica da su posljednji put tri pobjede u istom tjednu naši predstavnici ostvarili prije tri godine, kad je Dinamo razbio Astanu 2-0, Rijeka minimalno svladala Dukagjini (1-0), a Osijek slavio protiv ZTE-a (1-0). Tad su dvije pobjede bile u četvrtak, a prije toga za takav doseg treba se vratiti sve do 2017., kad je Dinamo svladao Odd 1-0, a Osijek u velikoj večeri PSV 1-0.

Prije 2023., predstavnici HNL-a su tri pobjede u jednom tjednu imali davne 2012., kad je Dinamo svladao Šerif 4-0, Slaven kod kuće srušio Athletic Bilbao, a Hajduk na Giuseppeu Meazzi Inter 2-0.

Nakon 0,125 bodova koje je remijem donio Dinamo u utorak, tri pobjede hrvatskih predstavnika u četvrtak donijele su još 0,750 bodova za nacionalni koeficijent. Hrvatska ostaje na 23. poziciji, posljednjoj koja prvaku jamči preskakanje prvog pretkola Lige prvaka, ali i dalje daleko od 15. mjesta koje je držala 2021. kad je imala dva kluba u elitnom natjecanju. Njega drži upravo Cipar koji ima gotovo devet bodova više. No važno je nastaviti pobjeđivati, kako god i kakvim god rezultatom, kako bi se HNL nastavio dizati.

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