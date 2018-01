Tri modna mačka stigla u HNL: Hajrović, Steliano i Božinov...

Mantru koju modne kuće ponavljaju posljednjih nekoliko sezona, a to je da je sve dopušteno - zimska pojačanja Dinama, Hajduka i Rijeke, Izet Hajrović, Filip Steliano i Valerij Božinov, doslovno su shvatili.

Valerij Božinov se u kariranim odijelima fura na holivudskoga glumca Chrisa “Thora” Hemswortha i bivšeg Versaceova modela, glumca Jamesa Marsdena, koji se često pojavljuju u ovom uzorku.

Ovaj ekscentrični print jamči instantno okretanje glava gdje god se pojavite, posebno ako se u njega odjenete od glave do pete, a što je bugarski nogometaš, sigurni smo, osjetio na svojoj koži. Kombinaciju je, doduše, pokušao “smiriti” crnom dolčevitom te crnim lakiranim visokim tenisicama.

Karirano očito voli i mladi Rumunj Steliano Filip, koji je u pokušaju da bude opušten i casual otišao malo predaleko.

Na vjenčanju se pojavio u kariranom sakou, podvrnutim tamnim trapericama i loafericama na bosu nogu. Ako ikad morate nositi čarape, onda je to na vlastitom vjenčanju. Osim ako ste Dikan Radeljak i ženite se na plaži.

No čini nam se kako je modno najslobodniji Izet Hajrović, koji se doslovno obgrlio logotipovima. Da, logomanija posljednjih godina vlada modnim svijetom, no bosanskohercegovački je nogometaš otišao korak dalje.

Jakna, hlače, marama, Vuitton, Vuitton, Vuitton... OK, shvatili smo, voliš Louis Vuitton i možeš si to priuštiti.

Podsjetio nas je na notorni outfit Justina Timberlakea s crvenog tepiha MTV-jevih nagrada, negdje početkom dvijetisućitih, kad je pod rukom s Britney Spears pokazao kako nikad ne nositi traper.

Hajrović se na Instagramu inače voli pohvaliti svojim modnim kombinacijama, najčešće je to, osim omiljenog mu Louis Vuittona, Gucci (naravno, od glave do pete). Suigrači mu na to pišu: “A, moj Izete...”. Upravo je tako reagirao suigrač iz reprezentacije Edin Džeko, koji je, vidjevši Izeta, od glave do pete odjevenog u Louis Vuitton, napisao: “A, moj, Izete...”.

Kako god bilo, ovaj tercet neće možda kvalitetno podignuti igru HNL-a, ali stilski - hoće.