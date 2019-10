Tri preokreta, penali i šokovi: I Čovićeva Hertha prošla je dalje

Niko Kovač (48) nije jedini hrvatski trener koji je (s Bayernom) osigurao prolazak u DFB Pokalu. Učinio je to i Ante Čović (44) sa berlinskom Herthom protiv Dynama iz Dresdena i to nakon tri sata nogometnog super-trilera na Olympiastadionu.

Kovačev Bayern se mučio s Bochumom u 1/16-ini finala njemačkog nogometnog Kupa, gubio do 7 minuta prije kraja i jedva preokrenuo protiv drugoligaša, ali to je ništa prema preokretima i šokovima koje je na putu do plasmana u osminu finala prošla Čovićeva Hertha.

Gosti iz Dresdena vodili su od 36. minute, Hertha preokrenula golom iz penala u 85., ali dozvolila Dynamu da joj izjednači u 90. (također iz penala) pa je priča otišla u produžetke.

U 107' gosti su poveli 3-2, a ovaj se put Hertha uspjela vratiti, ne kao Dynamo u zadnjoj minuti produžetaka, nego u - zadnjoj sekundi sučeve nadoknade produžetaka! Jordan Torunarigha (22) za 3-3 je zabio u 123. minuti i triler u Berlinu morao se odlučivati penalima.

Do zadnje serije i jedni i drugi promašili su po jedan 11-erac da bi Herthin golman Thomas Kraft (31) skinuo penal Slovencu Luki Storu (21), ali: sudac je ponovio izvođenje zbog preranog golmanova istrčavanja kao Danijela Subašića protiv Španjolske na Euru 2016., a Kraft je - opet obranio odmah u sljedećoj seriji (18-godišnjem Kevinu Ehlersu)!

Berlinsku večer šokova na oduševljenje domaćina prekinuo je srpski veznjak Marko Grujić (23) golom u zadnjoj seriji i odveo Herthu hrvatskog trenera Ante Čovića u osminu-finala njemačkog nogometnog Kupa.

Bayern vs Hertha, Kovač i Perišić protiv Čovića... Kakvo bi to sjajno hrvatsko finale njemačkog Kupa bilo!

U Bundesligi Bayern je drugi sa bodom manje od Borussije M'gladbach, a Hertha jedanaesta sa tri boda zaostatka za Kramarićevim Hoffenheimom.