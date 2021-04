Odluka o plasmanu u finale doigravanja za prvaka Hrvatske u konkurenciji odbojkaša past će u trećim utakmicama polufinala, nakon što su na dramatičan način momčadi Murse i Ribole Kaštela izborile 'majstorice'.

Odbojkaši Murse Osijek pobjedom od 3-2 (21-25, 25-18, 23-25, 25-22, 16-14) nad Splitom u gostima izjednačili seriju na 1-1 pa će se pitanje finaliste riješavati ovog vikenda u Osijeku. Split je u prvom susretu u Gradskom vrtu s 3-1 pobijedio Mursu, nakon što su četiri puta do sada u sezoni poraženi od njih.

Bila je to ponovno neizvjesna utakmica, doslovno do posljednjeg poena, gdje se u junaka susreta nakon 137 minuta igre prometnuo posljednjim as servisom ponajbolji igrač Osječana Matoković, na neki način tragičar iz prvog susreta. Niti koliko-toliko zaliječena zvijezda Splita Igor Omrčen, koji je odigrao svih pet setova, nije mogao sve sam. Iako, treba reći i da su Splićani imali vodstvo od 2-1 u setovima te u petom setu i vodstva od 9-6 i 11-9.

I momčad Ribola Kaštela je pobjedom od 3-2 (25-20, 25-23, 17-25, 24-26, 15-8) nad Mladosti osigurala treći i odlučujući susret ovaj vikend u zagrebačkom Domu odbojke, gdje su mladostaši slavili u prvom susretu s 3-1. Iako je na kraju Mladost u ukupnoj statistici napravila poen više (59-58), ključni su očito bili poeni od bloka (Ribola Kaštela 18, Mladost 12) te jedan as servis više (5-4).

Bijelović sa 20, Vuković i Šuker sa 19 te Perić sa 18 odlično su rasporedili poene kod pobjednika, dok je kod Mladosti najučinkovitiji bio Nikačević sa 29, ali je nedostajala podrška ostatka momčadi jer je jedini dvocifreni bio još samo Mitrašinović sa 13.

Drame, pak, nije bilo kod odbojkašica. Odbojkašice Mladosti ponovno su se lagano, za samo 59 minuta, obračunale s gradskim rivalkama, ekipom Dinama, pobijedivši ih s 3-0 (16, 15, 13).

Dinka Kulić s 20 i Katatrina Pavičić sa 18 poena najučinkovitije kod gošći iz Doma odbojke, dok je kod Dinama Iva Deak sa sedam poena bila najbolja kod domaćih. Kompletna statistika je bila na strani aktualnih prvakinja: 43 poena (prema 18 Dinama), devet as servisa (Dinamo jedan) i devet blokova (Dinamo pet).

'Mladostašice' će tako u finale, koje započinje u četvrtak, a u kojem će igrati protiv Marine Kaštela koja je također s 3-0 (23, 20, 22) pobijedila gradske rivalke iz iste dvorane, ekipu Kaštela. Za trijumf im je trebala 81 minuta.

Andrea Kalman 13 te Elena Vukić i Bruna Botić sa 12 poena nosile su Marinu Kaštela do pobjede i ulaska u finale prvenstva Hrvatske, dok je kod Kaštelanki Nika Stanović bila jedina s dvoznamenkastim učinkom sa 16 poena. Marina je bila bolja u broju poena (43-35) i servisu (4-3), a Kaštela u bloku (11-6). Ipak, igračice Kaštela su više griješile, čak 22 poena su poklonile Marini, dok su one u tom segmentu uprihodile 16 poena.

Na kraju je ipak bilo veselja u obje ekipe: kod Marine Kaštela zbog ulaska u finale, a kod Kaštela zbog brončanih medalja koje im je odmah na terenu uručila članica Upravnog odbora Hrvatskog odbojkaškog saveza Sandra Baturina.