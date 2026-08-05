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SJAJNA SKIJAŠICA

Trofejna Švicarka objavila kraj karijere: 'Ozljeda je bilo, bolova nema i želim da tako ostane...'

Piše HINA,
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Trofejna Švicarka objavila kraj karijere: 'Ozljeda je bilo, bolova nema i želim da tako ostane...'
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS
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Lara Gut-Behrami šokirala je skijaški svijet: nakon 48 pobjeda i dvije ukupne krune, 35-godišnja šampionka objavila je kraj karijere

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Trofejna švicarska skijašica, 35-godišnja Lara Gut-Behrami u srijedu je objavila kraj karijere.

Olimpijska pobjednica u superveleslalomu iz Pekinga 2022. godine Gut-Behrami je zbog pokidanih prednjih križnih ligamenata i ozljede meniska lijevog koljena tijekom treninga u američkom Copper Mountainu u studenome prošle godine morala propustiti gotovo čitavu zadnju sezonu te u veljači u Cortini d'Ampezzo nije imala priliku braniti naslov iz Pekinga. Nekoliko mjeseci nakon tog razočaranja stigla je i odluka o kraju karijere.

FILE PHOTO: FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

"Imala sam sreću da sam imala dugačku karijeru. Obistinili su mi se sni na skijama koje sam dijelila s iznimnim ljudima. Nakon gotovo 20 godina vrhunskog sporta i brojnih padova te ozljeda nemam kroničnih bolova i želim da tako ostane. Stoga osjećam kako je najbolje vrijeme za kraj karijere", objavila je Gut-Behrami. 

Gut-Behrami je debitirala u Svjetskom kupu još 2007. godine u Sankt Moritzu, a tijekom karijere je ostvarila 48 pobjeda te osvojila dva Velika kristalna globusa kao ukupna pobjednica, 2016. i 2024. godine uz sedam Malih globusa, šest u superveleslalomu i jedan u veleslalomu.

Uz zlato iz superveleslaloma u Pekingu 2022., Gut-Behrami u svojoj kolekciji medalja ima i olimpijske bronce iz spusta u Sočiju 2014. te veleslaloma u Pekingu, dok je 2021. u Cortini d'Ampezzo osvojila naslove svjetske prvakinje u superveleslalomu i veleslalomu. Usto ima još četiri srebra i tri bronce sa svjetskih prvenstava.

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