Vinlöf, Villar i Vidović ispali su iz sastava, a priliku su zgrabili Goda, Hoxha... Albanski nogometaš je prvi put nakon 293 dana odigrao svih 90 minuta
Trojac koji je Dinamo stajao milijune eura ispao je iz prvih 11. Iskočio je neočekivani adut...
Trener Dinama, Mario Kovačević (50), u subotu je pobjedom nad Hajdukom (2-0) odgovorio onima koji su sumnjali u njega. Na klupi "modrih" dosad je odradio osam utakmica (sedam u prvenstvu i jednu u Kupu) te ostvario šest pobjeda, uz po jedan remi i poraz. Prosječno osvaja 2,38 boda po utakmici, što ga, barem zasad, svrstava među najuspješnije Dinamove trenere.
