Trojac koji je Dinamo stajao milijune eura ispao je iz prvih 11. Iskočio je neočekivani adut...

Vinlöf, Villar i Vidović ispali su iz sastava, a priliku su zgrabili Goda, Hoxha... Albanski nogometaš je prvi put nakon 293 dana odigrao svih 90 minuta

Trener Dinama, Mario Kovačević (50), u subotu je pobjedom nad Hajdukom (2-0) odgovorio onima koji su sumnjali u njega. Na klupi "modrih" dosad je odradio osam utakmica (sedam u prvenstvu i jednu u Kupu) te ostvario šest pobjeda, uz po jedan remi i poraz. Prosječno osvaja 2,38 boda po utakmici, što ga, barem zasad, svrstava među najuspješnije Dinamove trenere.

