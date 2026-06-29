Obavijesti

Sport

Komentari 0
LOPTA JE NAJBRŽA

Trojica Japanaca protiv 100 djece, može li ista taktika proći protiv favoriziranog Brazila?

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Trojica Japanaca protiv 100 djece, može li ista taktika proći protiv favoriziranog Brazila?
Foto: TROY TAORMINA

Riječ je o videu koji je izašao u japanskom novogodišnjem televizijskom programu i godinama je kružio po društvenim mrežama

Admiral

Japan u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igra protiv jednog od favorita turnira moćnog Brazila. Japanci 'idu sto na sat', no nije uvijek sve u fizici. Zanimljivo pitanje postavio je The Athletic uoči utakmice.

Pitaju se može li recept kojim su trojica japanskih reprezentativaca jednom nadigrala 100 školske djece pomoći Japanu protiv jednog od najvećih favorita turnira? Riječ je o videu koji je izašao u japanskom novogodišnjem televizijskom programu. Hotaru Yamaguchi, Hiroshi Kiyotake i Yosuke Ideguchi, trojica tadašnjih reprezentativaca igrala su protiv 100 osnovnoškolaca na punom nogometnom terenu.

Djeca su bila raspoređena u gotovo nestvarnu formaciju 30-30-30-10. Desetorica su stajala na golu, a ostali su stajali u tri skupine i vršili pritisak. Prizori su bili nestvarni i izgledalo je kao da svakog igrača napada golmila osa. 

Dribling tu nije imao smisla ni duel, već su nogometaši tražili prostor brzim dodavanjima. Čim bi se masa zaletjela prema lopti, otvarala bi se praznina na drugoj strani. Japanski reprezentativci pobijedili su u dvije od tri utakmice. Snimka je godinama kružila društvenim mrežama, ponajviše zbog prizora stotinu djece koja igraju protiv trojice profesionalaca. 

Nisu treneri bez razloga govorili da je lopta najbrži igrač te da je se treba brzo rješavati. Mogu li taj recept primjeniti protiv Brazila, vidjet ćemo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Mladenci kojima su Hrvati upali na vjenčanje: 'Skupljaju nam i novac za putovanje u Hrvatsku'
SHOW U PHILADELPHIJI

Mladenci kojima su Hrvati upali na vjenčanje: 'Skupljaju nam i novac za putovanje u Hrvatsku'

U subotu u Philadelphiji, uoči utakmice Hrvatske i Gane, hrvatski navijači priredili su spektakl američkim mladencima. Upali su na njihovo vjenčanje ispred Gradske vijećnice i oduševili ih: 'To ćemo pamtiti cijeli život', kaže nam mladenka Ashton

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026