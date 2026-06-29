Trojica Japanaca protiv 100 djece, može li ista taktika proći protiv favoriziranog Brazila?

Japan u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igra protiv jednog od favorita turnira moćnog Brazila. Japanci 'idu sto na sat', no nije uvijek sve u fizici. Zanimljivo pitanje postavio je The Athletic uoči utakmice.

Pitaju se može li recept kojim su trojica japanskih reprezentativaca jednom nadigrala 100 školske djece pomoći Japanu protiv jednog od najvećih favorita turnira? Riječ je o videu koji je izašao u japanskom novogodišnjem televizijskom programu. Hotaru Yamaguchi, Hiroshi Kiyotake i Yosuke Ideguchi, trojica tadašnjih reprezentativaca igrala su protiv 100 osnovnoškolaca na punom nogometnom terenu.

Djeca su bila raspoređena u gotovo nestvarnu formaciju 30-30-30-10. Desetorica su stajala na golu, a ostali su stajali u tri skupine i vršili pritisak. Prizori su bili nestvarni i izgledalo je kao da svakog igrača napada golmila osa.

Dribling tu nije imao smisla ni duel, već su nogometaši tražili prostor brzim dodavanjima. Čim bi se masa zaletjela prema lopti, otvarala bi se praznina na drugoj strani. Japanski reprezentativci pobijedili su u dvije od tri utakmice. Snimka je godinama kružila društvenim mrežama, ponajviše zbog prizora stotinu djece koja igraju protiv trojice profesionalaca.

Nisu treneri bez razloga govorili da je lopta najbrži igrač te da je se treba brzo rješavati. Mogu li taj recept primjeniti protiv Brazila, vidjet ćemo.